West Ham et Crystal Palace se partagent les points, Everton et Leicester assurent

par Baptiste Marin (iDalgo)

Au Stade Olympique de Londres, West Ham a concédé samedi le match nul face à Crystal Palace (2-2) à l’occasion de la 3e journée de Premier League. Mené à deux reprises dans ce match, Palace est parvenu à recoller grâce au doublé de Conor Gallagher. Malgré ce résultat nul, West Ham prend provisoirement la tête du championnat. Avec des buts de Vardy et d’Albrighton, Leicester est allé s’imposer (2-1) sur la pelouse du promu Norwich. Même chose pour Everton, vainqueur de Brighton (2-0). Malgré un but d’Allan Saint-Maximin (91e), Newcastle a concédé le match nul face à Southampton (2-2). Les Saints ont arraché le match nul en toute fin de match après un but de James Ward-Prowse sur penalty. Dans la dernière rencontre de l’après-midi, Aston Villa et Brentford se sont partagés les points (1-1).