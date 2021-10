West Ham bat Everton et s'approche du top 5

par Léo De Garrigues (iDalgo)

L'opération est excellente pour les hommes de David Moyes. Vainqueur sur la pelouse d'Everton (0-1) pour le compte de la 8e journée de Premier League, West Ham fait un bon précieux au classement. Avec Lucas Digne et Abdoulaye Doucouré titulaires côté Hammers et Alphonse Aréola et Issa Diop remplaçants pour les Toffees, cette rencontre avait un accent français. Longtemps accroché, le match s'est décanté à la 74e minute lorsque Angelo Ogbonna a repris au premier poteau un corner de Jarrod Bowen. Grâce à ce succès, West Ham est 6e, à égalité de points avec Manchester United et Everton.