Wendel négocie l'acquisition de Scalian dans la transformation digitale

PARIS, 17 avril (Reuters) - La société d'investissement Wendel a annoncé lundi être entrée en négociations exclusives pour acquérir Scalian, une entreprise spécialisée dans le conseil en transformation digitale, valorisée à 965 millions d'euros. Wendel précise dans un communiqué prévoir dans le cadre de cette transaction d'investir environ 550 millions d'euros en fonds propres aux côtés de l'équipe de management et de prendre une participation majoritaire dans Scalian. La société d'investissement prévoit de finaliser la transaction au cours du second semestre de l'année. Wendel précise que Scalian devrait atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 510 millions d'euros et un Ebitda ajusté d'environ 74 millions d'euros sur les douze mois arrêtés à fin juin 2023, avec à cette date quelque 5.000 employés. (Rédigé par Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)