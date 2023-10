Wendel : CA consolidé sur janvier-septembre en hausse de 3,9% en données publiées

26 octobre (Reuters) - Wendel SE: * WENDEL - CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ 9 MOIS 2023 : EUR 5,16 MLDS, +3,9% EN DONNÉES PUBLIÉES * WENDEL - ACTIF NET RÉÉVALUÉ AU 30 SEPTEMBRE 2023 : EUR 7,192 MLDS, SOIT EUR 162,0 PAR ACTION * WENDEL - RATIO LTV PRO FORMA À 10,4 2 % AU 30 SEPTEMBRE 2023 * WENDEL - AUGMENTATION DE LA TAILLE DE LA LIGNE DE CRÉDIT (NON TIRÉE) À 875 MILLIONEUR, ÉCHÉANCE PORTÉE À JUILLET 2028 * WENDEL - LIQUIDITÉ TOTALE PRO FORMA S'ÉLEVANT À 2,4 MDEUR AU 30 SEPTEMBRE 2023, DONT 1,5 MDEUR DE TRÉSORERIE DISPONIBLE * WENDEL - BUREAU VERITAS PRÉVOIT UNE CROISSANCE ORGANIQUE MODÉRÉE À ÉLEVÉE À UN CHIFFRE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES * WENDEL - BUREAU VERITAS PRÉVOIT UNE MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE STABLE À TAUX DE CHANGE CONSTANT POUR 2023 * WENDEL - BUREAU VERITAS PRÉVOIT POUR 2023 DES FLUX DE TRÉSORERIE À UN NIVEAU ÉLEVÉ, AVEC UN TAUX DE CONVERSION3 DU CASH SUPÉRIEUR À 90 % (Rédaction de Gdansk)