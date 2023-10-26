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Wendel : CA consolidé sur janvier-septembre en hausse de 3,9% en données publiées

Wendel : CA consolidé sur janvier-septembre en hausse de 3,9% en données publiées

26 octobre (Reuters) - Wendel SE:

* WENDEL - CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ 9 MOIS 2023 : EUR 5,16 MLDS, +3,9% EN DONNÉES PUBLIÉES

* WENDEL - ACTIF NET RÉÉVALUÉ AU 30 SEPTEMBRE 2023 : EUR 7,192 MLDS, SOIT EUR 162,0 PAR ACTION

* WENDEL - RATIO LTV PRO FORMA À 10,4 2 % AU 30 SEPTEMBRE 2023

* WENDEL - AUGMENTATION DE LA TAILLE DE LA LIGNE DE CRÉDIT (NON TIRÉE) À 875 MILLIONEUR, ÉCHÉANCE PORTÉE À JUILLET 2028

* WENDEL - LIQUIDITÉ TOTALE PRO FORMA S'ÉLEVANT À 2,4 MDEUR AU 30 SEPTEMBRE 2023, DONT 1,5 MDEUR DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

* WENDEL - BUREAU VERITAS PRÉVOIT UNE CROISSANCE ORGANIQUE MODÉRÉE À ÉLEVÉE À UN CHIFFRE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES

* WENDEL - BUREAU VERITAS PRÉVOIT UNE MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE STABLE À TAUX DE CHANGE CONSTANT POUR 2023

* WENDEL - BUREAU VERITAS PRÉVOIT POUR 2023 DES FLUX DE TRÉSORERIE À UN NIVEAU ÉLEVÉ, AVEC UN TAUX DE CONVERSION3 DU CASH SUPÉRIEUR À 90 % (Rédaction de Gdansk)

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