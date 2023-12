Wendel annonce une hausse d'environ 20% du dividende dès 2024

11 décembre (Reuters) - Wendel SE: * JOURNÉE INVESTISSEURS DE WENDEL * UNE STRATÉGIE CENTRÉE SUR LA CRÉATION DE VALEURET LE RETOUR RÉCURRENT AUX ACTIONNAIRESFONDÉE SUR UN MODÈLE D'AFFAIRES EN PROFONDE ÉVOLUTION * OBJECTIF: HAUSSE D'ENVIRON 20% DU DIVIDENDE DÈS L'AN PROCHAIN * GESTION D'ACTIFS : AMBITION D'ATTEINDRE 150 MILLIONS D'EUROS DE FRE D'ICI À 2027 DANS LA GESTION D'ACTIFS PRIVÉS POUR COMPTE DE TIERS * WENDEL PRÉVOIT D'ATTEINDRE CE NIVEAU VIA LA CROISSANCE ORGANIQUE À DEUX CHIFFRES DE SES ACTIVITÉS, ACCOMPAGNÉE D'OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE SUR DE NOUVELLES CLASSES D'ACTIFS * OBJECTIF DE GÉNÉRATION D'UN TRI À DEUX CHIFFRES SUR LE PORTEFEUILLE EXISTANT * ROTATION DU PORTEFEUILLE : REDÉPLOIEMENT DE CAPITAUX VERS DES ACTIFS GÉNÉRANT UN TRI D'ENVIRON 15 % * AUGMENTATION DE L'OBJECTIF DE DIVIDENDE À 2,5% DE L'ANR DÈS 2024, AVEC POUR OBJECTIF D'ATTEINDRE 3,5% DE L'ANR À MOYEN TERME * WENDEL VA RECEVOIR UN DIVIDENDE DE 85 MILLIONS D'EUROS DE STAHL EN DÉCEMBRE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)