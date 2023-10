Wendel annonce son entrée en négociations en vue d'acquérir une participation de contrôle dans IK Partners

17 octobre (Reuters) - Wendel SE: * ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC IK PARTNERS * ANNONCE AUJOURD'HUI L'ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE D'ACQUÉRIR UNE PARTICIPATION DE CONTRÔLE DANS IK PARTNERS * L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE CONTRÔLE D'IK DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2024 * DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION INITIALE (DONT LA FINALISATION DEVRAIT INTERVENIR AU 1(ER) SEMESTRE 2024), WENDEL INVESTIRAIT 383 MILLIONS D'EUROS * DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION INITIALE, WENDEL VISE À ACQUÉRIR 51% DU CAPITAL D'IK PARTNERS ET LE DROIT À 20% DU CARRIED INTEREST GÉNÉRÉ SUR TOUS LES FONDS FUTURS LEVÉS PAR IK PARTNERS * LES 383 MILLIONS D'EUROS SERAIENT PAYÉS PAR WENDEL EN DEUX TEMPS : EUR 255 MLNS AU MOMENT DU CLOSING, EUR 128 MLNS 3 ANS APRÈS LE CLOSING SOUS CERTAINES CONDITIONS * LE SOLDE DU CAPITAL D'IK PARTNERS, SOIT 49%, SERAIT ACQUIS PAR WENDEL DANS LE CADRE DE TRANSACTIONS COMPLÉMENTAIRES, QUI SE DÉROULERAIENT ENTRE 2029 ET 2032 * CES ACQUISITIONS COMPLÉMENTAIRES DE PARTS D'IK PARTNERS PAR WENDEL SERONT PAYABLES EN NUMÉRAIRE OU EN ACTIONS WENDEL, À LA DISCRÉTION DE WENDEL * LE MONTANT DES TRANSACTIONS COMPLÉMENTAIRES DÉPENDRA DE LA CROISSANCE DU FRE SUR LA PÉRIODE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)