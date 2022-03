Wendel affiche un CA en hausse à 7,50 milliards d'euros en 2021

18 mars (Reuters) - Wendel SA:

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ ANNUEL EUR 7,50 MDS VERSUS EUR 6,83 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ANNUEL EUR 653,7 MLNS VERSUS EUR 316,4 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 1,05 MDS VERSUS PERTE EUR 264,1 MLNS IL Y A UN AN

* ACTIF NET RÉÉVALUÉ À FIN DÉCEMBRE EUR 188,1 PAR ACTION, TRÈS PROCHE DU PLUS HAUT HISTORIQUE ET EN HAUSSE DE 20,1 % SUR UN AN

* PROPOSERA UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE EUR 3,0 PAR ACTION POUR 2021, EN HAUSSE DE 3,4%

* PERSPECTIVES 2025 BUREAU VERITAS : CROISSANCE MODÉRÉE À UN CHIFFRE ET MARGE SUPÉRIEURE À 16%

* L'EXPOSITION ÉCONOMIQUE DIRECTE DE WENDEL À LA RUSSIE ET À L'UKRAINE EST LIMITÉE À ENVIRON 1%

* PERSPECTIVES TARKETT : LA SITUATION EN RUSSIE ET EN UKRAINE A DES IMPLICATIONS SUR L'ACTIVITÉ DU GROUPE ; TROP TÔT POUR EN QUANTIFIER LES IMPACTS

* ANNONCE EXERCER SON OPTION DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L'INTÉGRALITÉ DES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE OCTOBRE 2024 D'UN MONTANT EN PRINCIPAL DE EUR 500 MLNS