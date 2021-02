Wells Fargo vend son activité de gestion d'actifs pour 2,1 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Wells Fargo & Co a annoncé mardi la cession de son activité de gestion d'actifs, qui affiche plus de 603 milliards de dollars d'encours, aux groupes de capital-investissement GTCR LLC et Reverence Capital Partners pour 2,1 milliards de dollars (1,73 milliards d'euros).

Wells Fargo gardera une participation de 9,9% au capital de cette branche dont elle deviendra l'un des clients.

Cette opération, qui devrait être finalisée au second semestre, représente la plus importante transformation entreprise depuis la nomination en 2019 de Charles M. Scharf au poste de directeur général.

Elle s'inscrit dans le cadre des mesures adoptées par l'ancien dirigeant de BNY Mellon pour redresser Wells Fargo à la suite du scandale sur ses pratiques commerciales.

La banque avait accepté en janvier de vendre son activité canadienne de financement de biens d'équipement à Toronto-Dominion Bank.

(Noor Zainab Hussain à Bangalore, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)