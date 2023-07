Wells Fargo relève sa perspective annuelle de revenu net d’intérêts

(Bien lire 57% paragraphe 1, non 67%) (Reuters) - Wells Fargo a relevé vendredi sa perspective annuelle de revenu net d’intérêts et fait état d'un bond de 57% de son bénéfice au deuxième trimestre, tiré par la hausse des taux d'intérêts. L'entreprise a affiché un bénéfice net au deuxième trimestre clos le 30 juin de 4,94 milliards de dollars (4,40 milliards d'euros), soit 1,25 dollar par action, en hausse par rapport au 0,75 dollar par action enregistré il y a un an. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,16 dollar par action, selon des données Refinitiv. Son revenu net d’intérêts (NII), une mesure particulièrement scrutée de la performance d’une banque sur ses activités de prêts, a augmenté de 29% pour atteindre 13,16 milliards de dollars, les banques ayant augmenté leurs coûts d'emprunt à la suite d'une série de hausses de taux de la Réserve fédérale visant à maîtriser l'inflation. Le quatrième prêteur américain prévoit un NII pour 2023 supérieur d'environ 14% aux 45 milliards de dollars affichés l'année dernière. Elle avait précédemment anticipé une augmentation de 10%. Le titre Wells Fargo était en hausse de près de 4% dans les échanges en avant-Bourse. La provision pour pertes sur créances comprend une augmentation de 949 millions de dollars, principalement pour compenser les pertes potentielles dans les prêts immobiliers commerciaux ainsi que pour des soldes de prêts sur cartes de crédit plus élevés. L'immobilier commercial préoccupe les banques, les coûts de financement augmentant tandis que de nombreux bâtiments se vident avec la généralisation du télétravail. L'augmentation de la provision s'inscrit également dans un contexte d'inquiétude croissante concernant la santé de l'économie. "L'économie américaine continue d'enregistrer de meilleurs résultats que ce que beaucoup attendaient, et bien que le ralentissement économique se poursuive et que l'incertitude demeure, il est tout à fait possible que l'éventail des scénarios se réduise au cours des prochains trimestres", a tenu à rassurer Charlie Scharf, PDG de Wells Fargo, dans un communiqué. (Reportage de Noor Zainab Hussain et Manya Saini à Bangalore et Saeed Azhar à New York ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)