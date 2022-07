Wells Fargo: Les provisions pèsent sur le bénéfice au 2e trimestre

(Reuters) - Wells Fargo a fait état vendredi d'une baisse de 48%, plus forte qu'attendu, de son bénéfice au deuxième trimestre, la banque américaine ayant augmenté ses provisions pour créances douteuses alors que la hausse des taux d'intérêts freinait ses activités de crédit immobilier.

La quatrième banque des États-Unis a renforcé ses réserves pour pertes de crédit en mettant de côté 580 millions de dollars (autant d'euros), alors qu'elle avait repris 1,26 milliard de dollars de réserves sur la période correspondante l'an dernier.

Au premier trimestre, la réduction de ces provisions avait permis de compenser le déclin des activités de prêts hypothécaires. Mais au deuxième, la hausse des taux d'intérêt a davantage freiné la demande de prêts immobiliers, avec pour conséquence une chute de 53% des bénéfices de ce segment d'activité.

Après avoir embauché des dizaines de milliers de personnes entre 2018 et 2020 pour faire face à l'envolée des créations et refinancements de prêts dans un contexte de taux très faibles, le secteur du crédit immobilier aux Etats-Unis est aujourd'hui en train de réduire ses effectifs.

JPMorgan et Wells Fargo ont commencé à réduire leurs effectifs dans ce domaine et ce mouvement devrait se poursuivre dans les mois à venir, estiment les analystes.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février et la crainte d'une récession économique imminente ont également porté un coup aux grandes banques américaines, dont Wells Fargo.

Cette dernière reste de plus sous l'étroite surveillance des autorités fédérales depuis le scandale qui a éclaté en 2016 avec la découverte de millions de comptes fictifs et de techniques de vente illégales. La taille de son bilan est notamment plafonnée par la Réserve fédérale depuis 2018.

Sur le trimestre avril-juin, Wells Fargo a enregistré un bénéfice de 3,1 milliards de dollars, soit 0,74 dollar par action, contre six milliards de dollars (1,38 dollar par action) un an plus tôt.

Les analystes tablaient sur un bénéfice par action de 0,80 dollar par action, selon les données de Refinitiv.

(Reportages Noor Zainab Hussain et Niket Nishant à Bangalore et Elizabeth Dilts Marshall à New York ; version française Valentine Baldassari, édité par Marc Angrand)