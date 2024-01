Wayne LaPierre démissionne après 33 ans à la tête de la NRA

Wayne LaPierre démissionne après 33 ans à la tête de la NRA













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Wayne LaPierre, vice-président exécutif de la National Rifle Association (NRA) depuis 1991, a annoncé vendredi sa démission, à quelques jours de l'ouverture d'un procès pour corruption impliquant le puissant lobby pro-armes devant un tribunal de Manhattan. "Avec de la fierté pour tout ce que nous avons accompli, j'annonce ma démission de la NRA", a déclaré Wayne LaPierre dans un communiqué diffusé par l'organisation. Cette démission prendra effet le 31 janvier, est-il précisé. Selon la NRA, Wayne LaPierre, qui est âgé de 74 ans, a mentionné des raisons de santé pour motiver sa décision. "J'ai été un membre actif de cette organisation pendant toute ma vie d'adulte et je ne cesserai jamais de soutenir la NRA et son combat pour la défense de la liberté du 2e amendement (autorisant la détention d'armes)", a-t-il dit. La procureure de l'Etat de New York Letitia James a engagé des poursuites en août 2020 contre la NRA en l'accusant d'avoir détourné des millions de dollars pour financer des dépenses somptuaires de ses dirigeants, dont plusieurs voyages de Wayne LaPierre. Le procès, qui s'ouvre lundi, intervient à un moment délicat pour le lobby pro-armes dont les recettes et les adhésions sont en baisse. (Steve Holland et Jonathan Stempel; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)