Watford élimine Crystal Palace

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans un duel 100% Premier League au deuxième tour de la Coupe de la Ligue anglaise, Watford a pris le meilleur sur Crystal Palace (1-0) à Vicarage Road. Les Hornets ont fait la différence en fin de match sur une superbe reprise de Fletcher (86') qui a douchée les espoirs des Eagles de décrocher leur première victoire de la saison. Dans les autres rencontres, les clubs de l'Élite ont tenu leur rang. Norwich a étrillé Bournemouth (6-0), tout comme Aston Villa sur la pelouse de Barrow (6-0). Wolverhamption, Leeds et Brentford ont aussi signé des larges succès, respectivement contre Nottingham (4-0), Crewe (3-0) et Forest Green (3-1). Enfin, qualifications d'Everton (2-1 à Huddersfield) et Brighton (2-1 à Cardiff).