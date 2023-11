Washington veut proposer des financements pour réduire l'immigration à sa frontière sud

Washington veut proposer des financements pour réduire l'immigration à sa frontière sud













Crédit photo © Reuters

par Ted Hesson et Andrea Shalal WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis annonceront vendredi un nouveau financement pour les pays accueillant des migrants en Amérique latine et dans les Caraïbes, afin de réduire les arrivées à sa frontière avec le Mexique et d'élargir la coopération économique dans la région, ont déclaré de hauts responsables américains à Reuters. Le président Joe Biden réunira vendredi les dirigeants d'Amérique latine et des Caraïbes à la Maison Blanche pour discuter des questions économiques et des migrations lors du sommet des dirigeants du Partenariat des Amériques pour la prospérité économique (APEP). Ce sommet succède à une réunion similaire à Los Angeles l'an dernier, qui s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à renforcer les liens économiques et à limiter l'influence chinoise dans la région. La Maison-Blanche a indiqué que les dirigeants de la Barbade, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de la République dominicaine, de l'Équateur, du Pérou et de l'Uruguay devraient participer à la réunion de vendredi, ainsi que des représentants du Mexique et du Panama. Les États-Unis collaborent avec la Banque interaméricaine de développement (IDB), chargée de promouvoir le développement économique en Amérique latine et dans les Caraïbes, pour créer une nouvelle plate-forme de financement qui servira aux pays à revenus moyens et élevés, ont indiqué ces responsables, sous couvert de l'anonymat. Les États-Unis chercheront également à accroître leurs contributions à la banque, selon l'un des responsables. La nouvelle plate-forme de financement de la IDB s'inscrit dans un ensemble de mesures qui comprendront également des fonds provenant du secteur privé et d'autres donateurs "pour renforcer cet esprit d'accueil dans la région", a déclaré le responsable. Ces initiatives visent à élargir les perspectives économiques de la région afin de décourager la migration vers les États-Unis. "Il s'agit de mettre en place des chaînes d'approvisionnement régionales compétitives, capables de rivaliser sur le marché, ce qui signifie rivaliser avec la Chine", a déclaré un autre fonctionnaire américain, ajoutant que l'amélioration des économies nationales pourrait réduire les flux migratoires. (Reportage Ted Hesson et Andrea Shalal à Washington ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)