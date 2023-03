Washington va annoncer une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis vont annoncer vendredi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant d'environ 400 millions de dollars (377 millions d'euros), comprenant principalement des munitions, ont dit jeudi deux responsables de l'administration de Joe Biden ainsi qu'une source au fait du dossier. L'aide à l'Ukraine sera l'un des principaux sujets à l'ordre du jour des discussions prévues vendredi entre le président américain et le chancelier allemand Olaf Scholz qu'il recevra à Washington, a déclaré à la presse le porte-parole de la Maison blanche pour les questions de sécurité nationale, John Kirby. Ce dernier a confirmé qu'une aide serait annoncée, sans en préciser le montant. Il a ajouté que la question de l'aide de pays tiers à la Russie pour sa guerre en Ukraine pourrait également être abordée par Joe Biden et Olaf Scholz, alors que Washington prend le pouls de ses alliés sur l'hypothèse de sanctions contre la Chine en cas de fourniture par Pékin d'armes à Moscou, selon des sources interrogées mercredi par Reuters. (Reportage Steve Holland, Jarrett Renshaw et Mike Stone, version française Jean-Stéphane Brosse)