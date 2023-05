Washington soupçonne Wagner de se servir du Mali pour s'armer en Ukraine

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ont appris que le groupe paramilitaire russe Wagner tentait de dissimuler ses achats d'armes pour le conflit en Ukraine en les faisant transiter par le Mali, a déclaré lundi le département d'Etat. "Il existe des indications selon lesquelles Wagner s'efforce d'acheter des équipements militaires auprès de fournisseurs étrangers et d'acheminer ces armes via le Mali en tant que tierce partie. Nous n'avons observé à ce stade aucun signe indiquant que ces achats ont été finalisés ou exécutés mais nous surveillons la situation attentivement", a dit Matthew Miller, porte-parole du département d'Etat, aux journalistes. (Rédigé par Humeyra Pamuk, Katharine Jackson et Daphne Psaledakis, version française Bertrand Boucey)