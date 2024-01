Washington s'oppose au déplacement forcé de Palestiniens, dit Blinken à Amman

Crédit photo © Reuters

par Simon Lewis et Suleiman Al-Khalidi AMMAN/DOHA (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré dimanche au roi Abdallah de Jordanie que les Etats-Unis s'opposaient au déplacement de Palestiniens par la force, dans le cadre d'une tournée diplomatique consacrée en partie à l'avenir de la bande de Gaza, dévastée par les bombardements des forces israéliennes en représailles au raid meurtrier du Hamas le 7 octobre. Le roi de Jordanie a soulevé cette question lors d'un entretien à Amman avec le chef de la diplomatie américaine, selon un communiqué du palais, alors que les raids d'Israël ont transformé une grande partie de l'enclave palestinienne en champ de ruines. Lors de son entretien avec le souverain, Antony Blinken a "souligné l'opposition des Etats-Unis au déplacement forcé de Palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza et le besoin crucial de protéger les civils palestiniens de Cisjordanie de la violence des colons extrémistes", a déclaré le porte-parole du département d'Etat Matthew Miller dans un communiqué. Le roi Abdallah a également déclaré à son interlocuteur que Washington avait un rôle majeur à jouer pour presser Israël d'accepter un cessez-le-feu immédiat et il a mis en garde contre les "répercussions catastrophiques" d'une poursuite du conflit, entré dans son quatrième mois. Selon les autorités de santé de la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, 22.835 Palestiniens ont péri depuis trois mois dans les bombardements israéliens consécutifs aux raids du 7 octobre, qui ont coûté la vie à 1.200 Israéliens. Antony Blinken a entamé samedi sa quatrième tournée au Proche et Moyen-Orient depuis le début de la guerre pour tenter de prévenir un embrasement régional, alors que la mort de Saleh al Arouri, dirigeant du Hamas tué par une attaque de drone attribuée à Israël mardi dans la banlieue sud de Beyrouth, a encore avivé les tensions. Après son étape en Jordanie, le chef de la diplomatie américaine s'est envolé pour le Qatar où il devait s'entretenir avec l'émir Tamim ben Hamad al Thani et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Mohamed ben Abdoulrahman al Thani. A Doha, Antony Blinken devrait également faire un point sur les efforts en cours visant à libérer la centaine d'otages israéliens encore aux mains du Hamas, après la libération de plusieurs dizaines d'entre eux fin novembre grâce une médiation du Qatar. Au total, le Hamas avait capturé quelque 240 otages lors de son attaque du 7 octobre. Le secrétaire d'Etat se rendra ensuite aux Emirats arabes unis. Washington souhaite que les Etats arabes voisins d'Israël jouent un rôle dans la reconstruction, la gouvernance et la sécurité de la bande de Gaza après le conflit. Antony Blinken compte recueillir leurs positions avant de les présenter au gouvernement israélien. (Jean-Stéphane Brosse pour la version française)