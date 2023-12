Washington propose au G7 d'explorer les moyens de confisquer 300 Mds$ d'actifs russes

28 décembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont proposé que des groupes de travail formés par les pays du G7 étudient les moyens de saisir 300 milliards de dollars (270 milliards d'euros) d'actifs russes gelés, a rapporté jeudi le Financial Times. Les Etats-Unis, soutenus par le Royaume-Uni, le Japon et le Canada, ont proposé de faire avancer les travaux préparatoires afin que les options soient prêtes à être examinées par les dirigeants des pays du G7 lors d'une éventuelle réunion qui pourrait se tenir autour du 24 février, selon le journal. (Reportage Urvi Dugar; version française Camille Raynaud)