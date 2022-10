Washington n'a pas d'indication sur un recours imminent par la Russie à des armes nucléaires

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ne disposent d'aucune indication donnant à penser que la Russie se prépare à utiliser des armes nucléaires même si son président Vladimir Poutine cherche à impressionner, a déclaré la Maison blanche mardi.

"Nous prenons très au sérieux toute tentative visant à impressionner sur le plan nucléaire et des armes nucléaires mais (...) nous n'avons vu aucune raison d'ajuster notre propre posture nucléaire stratégique et nous n'avons pas non plus la moindre indication selon laquelle la Russie se prépare à utiliser de manière imminente des armes nucléaires", a dit la porte-parole de la présidence des Etats-Unis, Karine Jean-Pierre, aux journalistes.

(Reportage Nandita Bose, rédigé par Andrea Shalal, version française Bertrand Boucey)