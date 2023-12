Washington met en garde Pyongyang contre toute attaque nucléaire

WASHINGTON (Reuters) - Les États-Unis ont averti la Corée du Nord que toute attaque nucléaire contre le pays ou ses alliés serait "inacceptable" et entraînerait "la fin" du régime de Kim Jong Un, selon un communiqué conjoint des États-Unis et de la Corée du Sud. "La partie américaine a réitéré que toute attaque nucléaire de la RPDC contre la Corée du Sud recevrait une réponse rapide, écrasante et décisive", selon le communiqué. Le deuxième groupe consultatif nucléaire (GCN) entre les États-Unis et la République de Corée s'est réuni à Washington vendredi pour des discussions sur la dissuasion nucléaire, dans le cadre d'un engagement des deux pays à partager davantage d'informations sur la planification en cas de conflit avec la Corée du Nord. Pyongyang a développé et testé une gamme de missiles balistiques pouvant atteindre des cibles en Corée du Sud, au Japon et sur le continent américain. Kim Tae-hyo, conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Corée du Sud, a déclaré vendredi que la Corée du Nord pourrait tester ce mois-ci un missile balistique intercontinental, considéré comme une menace nucléaire quelle que soit sa portée, car il peut transporter une ogive nucléaire. Le troisième GCN se réunira en Corée l'été prochain. (Reportage Lucia Mutikani et Steve Holland ; rédigé par Daniel Wallis et Diane Craft, version française Benjamin Mallet)