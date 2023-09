Washington et Londres ciblent des cybercriminels russes

Washington et Londres ciblent des cybercriminels russes













WASHINGTON, 7 septembre (Reuters) - Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont annoncé jeudi avoir imposé des sanctions à onze membres supplémentaires d'un réseau de pirates informatiques russes, spécialisés dans les logiciels malveillants et les programmes de "ransomware" (rançongiciels). Neuf membres de ce groupe surnommé "Trickbot" ont été inculpés par la justice américaine, a précisé le département du Trésor dans un communiqué. Selon Washington et Londres, ces cybercriminels sont liés aux services de renseignement russes. Ces sanctions visant les pirates informatiques sont très largement symboliques, compte tenu des sanctions très lourdes déjà imposées à la Russie en raison de la guerre en Ukraine, et du fait que les cybercriminels russes évitent de se rendre sur les territoires américain et britannique. Les autorités des deux pays espèrent cependant perturber un peu leur modèle économique en compliquant leurs opérations de blanchiment d'argent, notamment en rendant publique leur identité. Selon Londres, le groupe "Trickbot" a extorqué au moins 180 millions d'euros à ses cibles depuis une dizaine d'années dans le monde entier, en particulier des hôpitaux pendant la pandémie de COVID-19, des maisons de retraite ou encore des entreprises. Sept membres du groupe avaient déjà été sanctionnés en février. (Reportage de Susan Heavey , version française Tangi Salaün)