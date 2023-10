Washington envisage d'interdire à la Chine et d'autres pays l'accès aux puces Nvidia

Washington envisage d'interdire à la Chine et d'autres pays l'accès aux puces Nvidia













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le gouvernement américain a déclaré mardi prévoir d'interrompre les livraisons à la Chine de puces d'intelligence artificielle plus avancées conçues notamment par Nvidia, dans le cadre d'une série de mesures visant à empêcher Pékin d'obtenir des technologies américaines de pointe pour renforcer son armée. Lundi soir, de hauts fonctionnaires de l'administration ont indiqué que les règles préexistantes, mises en place l'an dernier, seraient élargies. Un plus large éventail de semi-conducteurs avancés et des outils servant à leur fabrication seraient restreints plus de 40 pays supplémentaires présentant des risques de détournement vers la Chine, dont l'Iran et la Russie. Les concepteurs de puces chinois Moore Thread et Biren seront également placés sur une liste noire. Les nouvelles mesures visent à entraver le développement militaire de la Chine en comblant les lacunes des règlements publiés en octobre dernier, et seront probablement mises à jour "au moins une fois par an", a expliqué la secrétaire du département du Commerce, Gina Raimondo. L'objectif n'est pas de nuire à Pékin sur le plan économique mais de limiter l'accès de la Chine aux "semi-conducteurs avancés qui pourraient alimenter des percées dans le domaine de l'intelligence artificielle et des ordinateurs sophistiqués qui sont essentiels pour les applications militaires (chinoises)", a-t-elle déclaré. Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une guerre technologique qui dure depuis des années, mais les restrictions radicales mises en place en octobre dernier ont encore aggravé les tensions entre les deux superpuissances. Dans un communiqué publié à la suite de la publication des règles, le concepteur de puces américain Nvidia a déclaré qu'il se conformait à la réglementation et qu'il ne s'attendait pas à "un impact significatif à court terme sur ses résultats financiers". La plupart des puces grand public utilisées dans les ordinateurs portables, les smartphones et les jeux seront toutefois exemptées, même si certaines d'entre elles devront faire l'objet d'une licence et d'une notification de la part des autorités américaines. "Le fait est que la Chine, même après la mise à jour de cette règlementation, importera des centaines de milliards de dollars de semi-conducteurs en provenance des États-Unis", a déclaré Gina Raimondo, soulignant que l'objectif de ces mesures n'était pas d'accabler les entreprises américaines. Un haut fonctionnaire de l'administration a indiqué que cette règlementation visait à empêcher les entreprises d'essayer de contourner les restrictions sur les puces complètes en utilisant une technologie appelée "chiplets", dans laquelle les entreprises pourraient essayer d'assembler de petites pièces de puces pour former une grande puce qui enfreint les règles. Reuters a rapporté en juillet que les chiplets sont devenus un élément central de la stratégie technologique de la Chine pour faire progresser son industrie des puces. Des analystes ont affirmé que les entreprises chinoises pourraient utiliser cette technologie pour contourner les restrictions américaines. (Reportage Alexandra Alper, Karen Freifeld, Stephen Nellis, David Shepardson et Max A. Cherney ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)