Washington dit ne pas soutenir les attaques en territoire russe

Washington dit ne pas soutenir les attaques en territoire russe













WASHINGTON, 30 mai (Reuters) - Les Etats-Unis rassemblent encore des informations concernant les attaques au drone signalées contre Moscou, a déclaré mardi la Maison blanche, répétant que Washington ne soutenait pas les attaques à l'intérieur de la Russie et avait pour priorité d'aider l'Ukraine à rétablir son intégrité territoriale. Dans un communiqué, un porte-parole de la présidence américaine a indiqué que l'administration du président Joe Biden avait "vu l'information" selon laquelle des attaques au drone ont été menées contre la capitale russe. "Nous sommes toujours en train de rassembler des informations à propos de ce qu'il s'est passé. De manière générale, nous ne soutenons pas les attaques à l'intérieur de la Russie", a ajouté le porte-parole. Washington a pour priorité de "fournir à l'Ukraine les équipements et formations dont elle a besoin pour restaurer sa propre souveraineté territoriale", est-il rappelé dans le communiqué, notant que la Russie a mené plusieurs offensives aériennes contre Kyiv ce mois-ci. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé dans la journée une "provocation" de l'Ukraine, les autorités moscovites ayant déclaré que des drones ukrainiens avaient ciblé des quartiers huppés de la capitale russe où se trouvent les résidences du chef du Kremlin et d'autres membres de l'élite russe. (Reportage Trevor Hunnicutt et Doina Chiacu; version française Jean Terzian)