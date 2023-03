Washington dément un accord avec l'Iran pour un échange de prisonniers

par Parisa Hafezi DUBAI (Reuters) - Les Etats-Unis ont rejeté dimanche les affirmations du chef iranien de la diplomatie sur un accord entre Washington et Téhéran concernant un échange de prisonniers. Le ministre iranien des affaires étrangères a affirmé plus tôt qu'un accord avait été conclu avec les Etats-Unis "ces derniers jours" et qui si tout se déroulait bien côté américain, un échange de prisonniers pourrait avoir lieu dans un avenir proche. "De notre côté, tout est prêt, tandis que les Etats-Unis travaillent actuellement à la coordination technique finale", a déclaré Hossein Amirabdollahian. Un responsable de la Maison blanche a démenti ces affirmations, en ajoutant que les Etats-Unis étaient déterminés à obtenir la libération des Américains détenus en Iran. "Les affirmations des responsables iraniens selon lesquelles nous sommes parvenus à un accord pour la libération de citoyens américains détenus à tort par l'Iran sont fausses", a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche Parmi les prisonniers détenus par Téhéran figure Siamak Namazi, un homme d'affaires irano-américain condamné en 2016 à dix ans de prison pour espionnage et coopération avec le gouvernement américain. Emad Sharghi, également un homme d'affaires irano-américain, est emprisonné en Iran depuis 2018 alors qu'il travaillait pour une société d'investissement technologique. Morad Tahbaz, un autre ressortissant irano-américain, disposant également de la nationalité, est aussi détenu en Iran. Des sources iraniennes ont déclaré à Reuters que deux autres pays étaient impliqués dans les discussions indirectes entre Téhéran et Washington pour la libération de prisonniers. La République islamique dément les accusations d'activistes selon lesquelles elle se sert des arrestations de binationaux pour obtenir des concessions auprès d'autres pays. Certains médias iraniens ont rapporté la semaine dernière qu'un accord d'échange avait été conclu en contrepartie du déblocage de sept milliards de dollars des fonds iraniens gelés en Corée du Sud et faisant l'objet de sanctions américaines. (avec Elwely Elwelly à Dubai et Moira Warburton à Washington, rédigé par Parisa Hafezi, version française Laetitia Volga)