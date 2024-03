Warner confirme son intérêt pour le groupe français Believe

PARIS (Reuters) - Warner Music Group a confirmé jeudi avoir approché à la fin février le groupe français de musique numérique Believe pour entamer des discussions en vue d'un rapprochement potentiel. "WMG confirme avoir indiqué le 27 février 2024, sur la base de l’information publique disponible à ce stade, qu’elle pourrait valoriser les actions de Believe à un minimum de 17 euros par action", a déclaré le groupe américain dans un communiqué. "WMG attend d’avoir accès aux informations demandées le 27 février 2024, qu'elle considère comme essentielles pour lui permettre, le cas échéant, de soumettre une proposition formelle", a-t-il ajouté. Believe a annoncé le 12 février dernier avoir reçu une offre d'achat de la part d'un consortium sur l'ensemble de ses actions en circulation au prix de 15 euros par titre, dans le cadre d'une transaction valorisant le groupe français à environ 1,52 milliard d'euros. A lire aussi... Ce consortium est composé de la société d'investissement américaine TCV, du groupe de capital-investissement suédois EQT et de Denis Ladegaillerie, président-directeur général de Believe Dans un communiqué diffusé le 1er mars, Believe avait dit avoir reçu une autre "manifestation d’intérêt exploratoire, préliminaire et non engageante, de la part d’une partie intéressée cherchant à accéder à des informations confidentielles et à engager un dialogue en vue de potentiellement formuler une offre plus attractive". A la Bourse de Paris, l'action Believe gagnait 6,44% à l'ouverture, à 16,5 euros. (Jean-Stéphane Brosse)