Warner confirme son intérêt pour le groupe français Believe

PARIS, 7 mars (Reuters) - Warner Music Group a confirmé jeudi avoir approché à la fin février le groupe français de musique numérique Believe pour entamer des discussions en vue d'un rapprochement potentiel. "WMG confirme avoir indiqué le 27 février 2024, sur la base de l'information publique disponible à ce stade, qu'elle pourrait valoriser les actions de Believe à un minimum de 17 euros par action", a déclaré le groupe américain dans un communiqué. "WMG attend d'avoir accès aux informations demandées le 27 février 2024, qu'elle considère comme essentielles pour lui permettre, le cas échéant, de soumettre une proposition formelle", a-t-il ajouté. (Jean-Stéphane Brosse)