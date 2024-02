Warner Bros Discovery en perte au T4 avec les grèves à Hollywood

23 février (Reuters) - Warner Bros Discovery a fait état vendredi d'une perte trimestrielle plus importante que prévu, l'impact de deux grèves à Hollywood et la faiblesse du marché publicitaire ayant pesé sur les bénéfices du groupe. Les studios de cinéma peinent à se remettre d'une longue grèves des acteurs et scénaristes fin 2023 qui a stoppé net la production et provoqué le report de plusieurs grands projets. A la Bourse de New York, l'action Warner Bros Discovery plongeait de 10% dans les transactions en avant-Bourse. La société, née du rapprochement de WarnerMedia et Discovery, a enregistré un chiffre d'affaires de 10,28 milliards de dollars au quatrième trimestre, en deçà des attentes des analystes, qui tablaient sur 10,35 milliards de dollars, selon les données LSEG. A lire aussi... Hors éléments exceptionnels, le groupe a accusé une perte de 0,16 dollar par action, plus élevée que les attentes des analystes, qui tablaient sur une perte de 0,07 dollar. Les recettes publicitaires du segment des réseaux câblés ont baissé de 12% pour atteindre 1,95 milliard de dollars. Le groupe a déclaré qu'il comptait 97,7 millions de clients pour son service de vidéos à la demande ("streaming") à la fin du quatrième trimestre, dont 1,3 millions d'abonnés issus de l'acquisition de BluTV, contre 95,1 millions au trimestre précédent. Le groupe compte sur la sortie en salles du film "Dune 2" en mars afin de prolonger les résultats au box-office dégagés par "Barbie" l'année dernière. (Reportage Samrhitha Arunasalam à Bangalore, version française Dimitri Rhodes, édité par Blandine Hénault)