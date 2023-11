Warner Bros Discovery dépasse les attentes au 3e trimestre en dépit des grèves à Hollywood

(Reuters) - Warner Bros Discovery a dépassé mercredi les estimations de bénéfice et de flux de trésorerie du troisième trimestre, le succès du film "Barbie" au box-office ayant permis de compenser un marché publicitaire morose et un segment des studios affecté par deux grèves à Hollywood. Bien que les scénaristes de cinéma et de télévision à Hollywood aient ratifié en septembre un nouveau contrat de trois ans mettant fin à leur grève de 148 jours, les membres du syndicat d'acteurs SAG-AFTRA poursuivent leur débrayage depuis juillet, ce qui perturbe la programmation de films pour 2024 et prive les groupes de médias d'un nouveau contenu à vendre. Le groupe né du rapprochement de WarnerMedia et Discovery a affiché au troisième trimestre un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ajusté (Ebitda) de 2,97 milliards de dollars (2,78 milliard d'euros), supérieur aux attentes à 2,92 milliards de dollars, selon les données du LSEG. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 9,98 milliards de dollars au troisième trimestre, en ligne avec les estimations. Warner Bros a fait état d'un flux de trésorerie disponible sur la période de 2,06 milliards de dollars, contre 1,72 milliard de dollars au trimestre précédent, les grèves ayant réduit ses dépenses de production. Ce résultat place l'entreprise "sur la bonne voie pour dépasser de manière significative les 5 milliards de dollars (de flux de trésorerie disponible) pour l'année et contribuer au remboursement de notre dette de près de 12 milliards de dollars à ce jour", a déclaré David Zaslav, directeur général du groupe. Les recettes publicitaires de son segment réseaux ont baissé de 12% pour atteindre 1,71 milliard de dollars, les conflits mondiaux et l'inflation créant un climat d'incertitude pour les spécialistes du marketing. À la fin du trimestre, la société comptait 95,1 millions de clients directs dans le monde, contre 95,8 millions au trimestre précédent. Elle a lancé en mai son service de diffusion en continu Max, qui regroupe les émissions de divertissement scénarisées de HBO Max et les émissions de téléréalité de Discovery. (Rédigé par Samrhitha Arunasalam à Bangalore et Helen Coster à New York ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)