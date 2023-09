Warner Bros avertit sur ses résultats en raison de la grève à Hollywood

Warner Bros avertit sur ses résultats en raison de la grève à Hollywood













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Warner Bros Discovery a averti mardi que son bénéfice annuel serait affecté par le mouvement de grève en cours des acteurs et scénaristes à Hollywood. Le mouvement social, qui ne montre pas de signes d'apaisement, a obligé l'industrie cinématographique californienne à interrompre une grande partie de ses productions. Le calendrier des sorties de films a aussi été bouleversé par la grève des acteurs, de nombreuses célébrités refusant de se rendre sur les tapis rouges ou de faire de la promotion dans les médias. Le mois dernier, le studio de cinéma Warner Bros a décidé de reporter au mois de mars la sortie du film à gros budget "Dune 2", initialement prévue en novembre. Jusqu'ici, Warner Bros Discovery avait délivré une prévision financière pour 2023 en intégrant un arrêt de la grève début septembre. Face à la poursuite du mouvement, le groupe s'attend désormais à ce que son bénéfice ajusté annuel soit réduit de 300 millions à 500 millions de dollars, pour être compris entre 10,5 milliards et 11 milliards de dollars. A la Bourse de New York, l'action Warner Bros Discovery reculait de 1% dans les premiers échanges. Le PDG du groupe, David Zaslav, doit participer mercredi à une conférence avec des investisseurs et devrait discuter, entre autres, de l'impact de la grève en cours, a indiqué Warner Bros. Le studio a relevé sa prévision annuelle de flux de trésorerie à au moins 5 milliards de dollars, avec plus de 1,7 milliard dégagés sur le seul troisième trimestre grâce notamment à la performance du film "Barbie". (Reportage Samrhitha Arunasalam à Bangalore, Blandine Hénault pour la version française, édité par Zhifan Liu)