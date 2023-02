Wang Yi dit à Antony Blinken que les USA doivent "réparer les liens"

PÉKIN, 19 février (Reuters) - Les Etats-Unis doivent réparer les dommages causés par l'usage sans discrimination de la force à la relation sino-américaine, a déclaré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, à son homologue américain, Antony Blinken, a annoncé dimanche le ministère chinois des Affaires étrangères. Wang Yi a dit à Antony Blinken que Washington devait revoir sa position sur les récents "soi-disant incidents de dirigeable", a indiqué le ministère dans un communiqué. Les Etats-Unis ont abattu ce que Washington suspectait d'être un ballon espion mais que Pékin a décrit comme un ballon civil à fin d'observation météorologique. Wang Yi et Antony Blinken se sont rencontrés, à la demande des Etats-Unis, pour une discussion informelle en marge de la Conférence annuelle de Munich sur la sécurité, précisait le communiqué. (Reportage Dominique Patton; version française Camille Raynaud)