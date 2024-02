Walt Disney Studios nomme David Greenbaum à sa présidence

LOS ANGELES (Reuters) - Walt Disney Studios a annoncé lundi la nomination de David Greenbaum au poste nouvellement créé de président, avec comme mission de superviser les activités cinématographiques de Disney et de 20th Century. David Greenbaum prend le relais de Sean Bailey, qui était en charge depuis 2010 des films autres que les dessins animés et qui a démissionné, a indiqué le géant du divertissement. Cette annonce intervient après que Disney a connu l'an dernier des échecs au box-office et que le directeur général du groupe, Bob Iger, a promis aux investisseurs que la qualité des films allait être améliorée. David Greenbaum a notamment dirigé Searchlight Pictures, à l'origine de plusieurs films récompensés aux Oscars comme "La Forme de l'Eau" et "Nomadland". (Reportage Dawn Chmielewski et Lisa Richwine; version française Jean Terzian)