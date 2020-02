Walt Disney : Bob Iger laisse sa place à Bob Chapek

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Walt Disney a annoncé mardi la démission de son directeur général Robert Iger et son remplacement avec effet immédiat par Bob Chapek.

En fonction depuis 2005, Bob Iger restera président et se chargera des activités créatrices jusqu'à l'expiration de son mandat, le 31 décembre 2021, précise le géant des médias et du divertissement dans un communiqué.

Son successeur Bob Chapek devient le septième PDG de l'entreprise en près de 100 ans d'existence.

Il présidait jusqu'à sa promotion la division Parks, Experiences and Products de Disney depuis sa création, en 2018. Il avait auparavant dirigé les parcs Disney.

"Avec le lancement réussi d'activités en lien direct avec les consommateurs de Disney et l'intégration de la Twenty-First Century Fox bien engagée, je pense que c'est le moment optimal pour une transition vers un nouveau PDG", a commenté Bob Iger dans un communiqué.

"J'ai la plus grande confiance en Bob et je suis impatient de travailler étroitement avec lui durant les 22 mois à venir tandis qu'il assumera ce nouveau rôle et se plongera profondément dans les activités globales à multiples facettes de Disney et que je continuera de me focaliser sur les initiatives créatrices de notre compagnie."

Le conseil d'administration de Walt Disney étudiait depuis plusieurs années la succession d'Iger. Ses membres se sont prononcés à l'unanimité pour cette solution en interne, précise le communiqué.

(Helen Coster à New York avec Arundhati Sarkar à Bangalore; version française Henri-Pierre André)