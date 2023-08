Walt Disney a publié des résultats inférieurs aux attentes au 2e trimestre

par Dawn Chmielewski LOS ANGELES (Reuters) - Walt Disney a fait état mercredi de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, en dépit d'une campagne de réduction des coûts qui devrait lui permettre d'économiser davantage que 5,5 milliards de dollars - la promesse faite en février dernier à ses investisseurs. Le titre du géant du divertissement s'est replié d'environ 1% dans les échanges d'après-clôture. Disney a par ailleurs communiqué un nombre d'abonnés à sa plateforme de streaming aux Etats-Unis inférieur aux attentes. Revenu à la direction du groupe, Bob Iger fait face à un éventail de défis, entre un audimat en baisse pour les chaînes de télévision et des salles de cinéma qui ne se remplissent toujours pas aux niveaux d'avant-COVID. Il a évoqué dans un communiqué la "transformation sans précédent" que vit Disney, où une restructuration a été mise en oeuvre pour aider le géant à gagner en efficacité et en créativité. "Au cours des huit mois écoulés depuis mon retour, ces changements importants créent une approche plus rentable et plus coordonnée pour nos opérations", a dit Bob Iger. "Cela nous place en mesure de dépasser notre objectif initial de 5,5 milliards de dollars d'économies", a ajouté le directeur général. Sur la période avril-juin, Disney a réduit à 512 millions de dollars la perte de sa division "streaming", qui était déficitaire d'environ 1 milliard de dollars à la même période l'an dernier. Quelque 800.000 nouveaux clients se sont abonnés à Disney+ au cours du deuxième trimestre, un nombre toutefois inférieur aux estimations des analystes qui ressortaient en moyenne à 900.000. Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 22,33 milliards de dollars, soit une hausse de 4% sur un an, mais inférieur au consensus de Wall Street (22,5 milliards de dollars) selon des données Refinitiv. Son bénéfice dilué par action s'est établi à 1,03 dollar, un montant dépassant les attentes des analystes. Les chaînes de télévision traditionnelles du groupe continuent de voir leurs chiffres d'affaires et leurs marges opérationnelles reculer. La division TV a enregistré sur la période avril-juin un résultat en baisse de 7% à 6,7 milliards de dollars. Disney a publié une perte opérationnelle de 243 millions de dollars pour sa division "contenus et licences", qui regroupe les ventes télévisées et cinématographiques, contre 27 millions de dollars il y a un an, en dépit de la sortie en salles du troisième volet de la saga "Guardians of the Galaxy". S'agissant de la division parcs d'attractions, le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 13% à 8,3 milliards de dollars, avec une marge opérationnelle en hausse de 11% à 2,4 milliards de dollars, grâce notamment au Disney Resort de Shanghai, ouvert pendant l'intégralité du trimestre - une première depuis la crise du COVID. (Reportage Dawn Chmielewski, avec Chavi Mehta et Aditya Soni à Bangalore; version française Jean Terzian)