Walmart s'allie à Microsoft sur le dossier du rachat de TikTok

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe américain Walmart, numéro un mondial de la grande distribution, a annoncé jeudi s'être allié avec le géant des logiciels Microsoft pour tenter de racheter TikTok, le réseau social du groupe chinois ByteDance.

Ce dernier est en discussions avec plusieurs acheteurs potentiels des activités de TikTok en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui pourraient être valorisées entre 25 et 30 milliards de dollars (21,1 et 25,4 milliards d'euros), dont Microsoft et Oracle, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier.

Donald Trump exige que ByteDance, qui contrôle pour l'instant l'ensemble des activités mondiales de TikTok, se sépare de ses activités aux Etats-Unis, en arguant des risques potentiels pour la sécurité nationale liés aux données personnelles de citoyens américains qu'amasse le réseau social.

"Nous sommes confiants dans la capacité d'un partenariat entre Walmart et Microsoft à répondre aux attentes des utilisateurs américains de TikTok tout en satisfaisant les autorités de régulation du gouvernement américain", a déclaré Walmart dans un communiqué.

Le distributeur et Microsoft ont noué il y a deux ans un partenariat visant à favoriser le développement des services en ligne et de l'intelligence artificielle chez Walmart.

A la Bourse de New York, l'action Walmart gagnait plus de 5% à la mi-séance et Microsoft 3,2%.

(Munsif Vengattil et Nivedita Balu à Bangalore, Nandita Bose à Washington, version française Marc Angrand)