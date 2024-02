Walmart augmente son dividende et veut racheter Vizio pour 2,3 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Walmart a annoncé mardi s'attendre à des ventes supérieures aux attentes pour l'exercice 2025 et a déclaré son intention d'acquérir le fabricant de téléviseurs intelligents Vizio pour 2,3 milliards de dollars (2,13 milliards d'euros), entraînant une hausse de 3% de son action dans les échanges avant-Bourse à Wall Street. Le géant américain du commerce a proposé d'acheter Vizio pour 11,50 dollars par action, soit une prime de 47% par rapport à son cours de clôture au 12 février. Le titre de Vizio s'est envolé d'environ 15% mardi avant l'ouverture. Walmart a déclaré s'attendre à une croissance de ses ventes nettes consolidées allant de 3% à 4% pour l'exercice 2025 augmentent, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 3,4%. Le groupe a également augmenté son dividende annuel de 9%, sa plus forte hausse depuis plus de dix ans. (Reportage Ananya Mariam Rajesh à Bangalore et Siddharth Cavale à New York ; version française Augustin Turpin)