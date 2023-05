Wall Street vue sans direction, l'Europe attend la BCE

(Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé jeudi, les investisseurs digérant les signaux mitigés de la Fed sur ses taux et alors que de nouvelles inquiétudes sur la santé des banques régionales se font sentir, tandis qu'en Europe, les Bourses sont dans le rouge à mi-séance en attendant la BCE. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street sans réelle tendance. Selon les indications disponibles, l'indice Dow Jones pourrait reculer de 0,24% et le Standard & Poor's 500 de 0,27%. Le Nasdaq Composite est vu en légère hausse de 0,08%. À Paris, le CAC 40 perd 0,95% à 7.333,29 points. À Francfort, le Dax recule de 0,80% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,96%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,88%, le FTSEurofirst 300 de 0,91% et le Stoxx 600 de 0,87%. La Fed a relevé son principal taux de référence de 25 points de base comme prévu. Cependant, dans le communiqué accompagnant sa décision, ne figure plus le passage dans lequel le Federal Open Market Committee (FOMC) dit anticiper qu'un "raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié" afin d'atteindre l'objectif d'inflation de 2%. Mais s'exprimant après la publication du communiqué, le patron de la Fed a déclaré qu'il était prématuré de dire que la campagne de hausse des taux était terminée. Tous les regards seront désormais tournés vers la décision de la Banque centrale européenne (BCE), prévue à 12h15 GMT, au cours de laquelle elle devrait procéder à une nouvelle hausse de taux d'un quart de point de pourcentage. Cependant, une hausse plus importante n'est pas non plus exclue, alors que l'Union européenne est aux prises avec une inflation stagnante. "La BCE est déjà bien en retard par rapport aux autres banques centrales dans son cycle de hausse des taux et hier, le chômage dans l'UE est tombé à un nouveau record de 6,5%", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef de CMC Markets UK. "Cela pourrait inciter la BCE à adopter une attitude plus agressive aujourd'hui et à augmenter ses taux de 50 points de base, car il est préférable d'en faire trop en matière d'inflation plutôt que pas assez". LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Le secteur bancaire continue de pâtir de craintes sur le secteur financier, alors que la banque régionale américaine PacWest Bancorp chutait de 36,3% dans les échanges en avant-Bourse, après qu'elle a annoncé mercredi en fin de journée être en pourparlers avec des partenaires et des investisseurs potentiels au sujet d'options stratégiques. Dans son sillage, d'autres banques régionales reculaient dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street. KeyCorp, Valley National Bancorp et Zions Bancorp perdaient de 4,5% à 6,6%, tandis que Western Alliance Bancorp chutait de 17,2%, même après avoir indiqué qu'elle n'avait pas subi de pertes de dépôts inhabituelles à la suite de la vente de First Republic. À suivre également le fabriquant de puces Qualcomm, qui a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieur aux estimations pour le troisième trimestre. VALEURS EN EUROPE Le secteur européen de l'énergie était le seul à gagner du terrain jeudi, mené par le pétrolier britannique Shell, dont l'action a pris jusqu'à 3,5% dans la matinée après avoir dépassé les attentes, malgré un léger recul de son bénéfice au premier trimestre en raison de la baisse des prix de l'énergie. Lanterne rouge de l'index français SBF 120, le distributeur Casino chutait à la mi-journée de plus de 10% avoir fait état d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisée par une situation toujours difficile dans ses supermarchés et hypermarchés en France. TAUX Les rendements des obligations d'État de la zone euro affichaient peu de changement avant la décision attendue de la BCE sur ses taux. Le dix ans allemand avance de 0,9 points de base à 2,2590%. Son équivalent français avançait dans les mêmes proportions, à 2,8550%. Le rendement des obligations allemandes à 2 ans, qui est sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, était en baisse de 2,7 points de base à 2,6560%. CHANGES Le dollars est sous pression, reculant de 0,0948% face à un panier de devises après la décision de la Fed, permettant à la livre britannique d'atteindre un plus haut en 11 mois. L'euro prenait 0,723% à la mi-journée à 1,1067 dollars. La livre est en légère hausse à 1,2573, mais en Asie, elle a atteint 1,2595 dollars, son plus haut niveau depuis juin 2022. PÉTROLE Les prix du pétrole sont en hausse jeudi, mais pas suffisamment pour rattraper la baisse de plus de 9% enregistrée au cours des trois derniers jours liée aux inquiétudes sur la demande dans les principaux pays consommateurs. Le baril de Brent progresse de 0,35% à 72,58 dollars et baril de brut léger américain avance de 0,03% à 68,62 dollars. (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)