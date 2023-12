Wall Street vue prudente avant l'inflation US

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse à l'ouverture mardi, tandis que les Bourses européennes hésitent à mi-séance, les marchés se positionnant avant la publication de l'inflation aux Etats-Unis plus tard dans la journée, et la prochaine réunion de la Réserve fédérale mercredi. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le rouge, le Dow Jones prenant 0,14%, tandis que le Standard & Poor's 500 est sans direction et le Nasdaq progressant de 0,14%. À Paris, le CAC 40 hésite à 7.555,87 points vers 11h25 GMT, après avoir touché un plus haut historique en séance, contre une hausse de 0,29% pour le FTSE à Londres. Le Dax à Francfort recule à l'inverse de 0,18%, après avoir également touché un plus haut historique dans la matinée. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300, l'EuroStoxx 50 et le Stoxx 600 s'affichent sans direction marquée. Les investisseurs sont prudents avant la publication de l'indicateur d'inflation CPI aux Etats-Unis pour novembre à 13h30 GMT. De fait, si l'inflation totale est attendue en léger repli à 3,1% sur un an après 3,2% en octobre, selon le consensus, l'inflation sous-jacente devrait demeurer stable sur un an, à 4%, et progresser de 0,2% à 0,3% en croissance mensuelle. Les marchés seront attentifs aux détails de l'indicateur, qui montreront dans quelles catégories de dépenses le processus de désinflation s'est grippé, alors que l'inflation demeure supérieure à l'objectif de 2% de la banque centrale, malgré une politique monétaire restrictive. A ce titre, la série de donnée est d'autant plus cruciale qu'elle précède la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, mercredi. L'institution devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels, selon les anticipations de marché, mais les investisseurs attendront surtout la mise à jour des projections économiques de la Fed, qui éclaireront sur le niveau des taux attendu en 2024. "La synthèse des projections économiques confirmera probablement le scénario d'atterrissage en douceur pour l'économie, avec une croissance inférieure au potentiel mais positive pour 2024, et un taux de chômage historiquement bas", écrit Xiao Cui, économiste senior chez Pictet Wealth Management. Les marchés seront également attentifs aux commentaires sur le resserrement quantitatif de la banque centrale, alors que le SOFR, le taux de refinancement au jour le jour, a bondi début décembre. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Epic Games a gagné son procès antitrust contre Google, dont il avait accusé le magasin d'applications Play de fonctionner comme un monopole illégal. Oracle a manqué les estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, en raison d'une économie incertaine et de la concurrence sur le marché de l'informatique dématérialisée qui a pesé sur la demande pour ses produits. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Renault est volatile mardi et s'affiche sans tendance, après avoir annoncé un projet de cession d'une tranche de 5% de sa participation de 28,4% détenue dans son partenaire Nissan, une opération qui aura un impact jusqu'à 1,5 milliard d'euros sur son résultat net. Astrazeneca gagne 1,56% après avoir annoncé le rachat d'Icosavax pour 1,1 milliard de dollars afin de renforcer son portefeuille de vaccins contre le virus respiratoire syncytial. Carl Zeiss bondit de 8,22%, le groupe allemand de technologie médicale ayant publié un chiffre d'affaires annuel en hausse et publié des perspectives plus optimistes. Novo Nordisk recule de 1,5%, en queue du Stoxx 50, après qu'une étude publiée lundi a montré que les patients traités par le médicament amaigrissant d'Eli Lilly et qui repose sur une molécule similaire à celle des traitements vedettes de Novo Nordisk Wegovy et Ozempic, ont repris beaucoup de poids près d'un an après l'arrêt du traitement. TAUX Les rendements reculent avant la publication de l'inflation aux Etats-Unis. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 4,8 pb à 4,191%, tandis que le deux ans perd 4,2 pb à 4,6846%. Le rendement du dix ans allemand se replie de 4,4 pb à 2,22%, celui du taux à deux ans perd 1,7 pb à 2,685%. CHANGES Le dollar est en repli alors que les investisseurs parient sur une baisse de l'inflation en novembre, qui encouragerait la Fed à assouplir ses taux. Le dollar cède 0,35% face à un panier de devises de référence, l'euro prend 0,33% à 1,0796 dollar, et la livre sterling 0,14% à 1,2571 dollar. PETROLE Le brut recule malgré l'attaque d'un pétrolier norvégien par des rebelles Houthis, les marchés s'inquiétant de l'état de la demande mondiale. Le Brent s'érode de 0,39% à 75,73 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,34% à 71,08 dollars. PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 12 DECEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Prix à la consommation (CPI) nov. +0,0% +0,0% -sur un an +3,1% +3,2% (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)