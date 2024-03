Wall Street vue optimiste avant Powell et des indicateurs aux Etats-Unis

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en progression à l'ouverture mercredi, tandis que les Bourses européennes hésitent à mi-séance avant plusieurs rendez-vous de politique monétaire importants aux Etats-Unis et en Europe. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones progressant de 0,21%, tandis que le Standard & Poor's 500 prend 0,34% et le Nasdaq 0,68%. À Paris, le CAC 40 est stable à 7.932,12 points vers 11h35 GMT, et le Dax à Francfort fait également du surplace, alors que le FTSE à Londres progresse de 0,29%. A lire aussi... L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se hisse de 0,23%, contre 0,27% pour l'EuroStoxx 50 et 0,24% pour le Stoxx 600. Côté indicateurs, les investisseurs seront attentifs à la publication des chiffres de l'emploi privé ADP, à 13h15 GMT, et à l'enquête sur les créations d'emploi JOLT à 15h00 GMT. Ces deux séries de données seront essentielles pour les perspectives de politique monétaire, car la résistance du marché de l'emploi a été l'une des principales raisons de la persistance de l'inflation. L'enquête ADP comme l'enquête Jolt pourraient par ailleurs donner des indications sur le rapport mensuel sur l'emploi, qui sera publié vendredi par le département du Travail et qui offrira une vue complète de l'état du marché du travail en février. Les investisseurs suivront par ailleurs avec attention l'intervention du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants du Congrès à partir de 15h00 GMT. "Jerome Powell a-t-il intérêt à modifier les anticipations de marché, actuellement supérieures de seulement 10 points de base aux propres prévisions du FOMC fixées en décembre? Probablement pas", estiment les stratégistes de MUFG. "Jerome Powell ne voudra pas non plus damner le pion à ses collègues du FOMC avant la réunion du 20 mars en suggérant que le 'dotplot', les projections de taux directeur des membres du FOMC, est désormais inapproprié". La publication du Livre beige de la Fed qui brosse un tableau exhaustif des conditions économiques actuelles à 19h00 GMT aidera également les marchés à préciser leurs anticipations sur l'activité. En zone euro, la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, jeudi, sera le principal rendez vous de la semaine. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Scor grimpe de 9,34%, signant la meilleure performance du SBF 120 à la faveur d'un résultat net en hausse au quatrième trimestre et de l'annonce du versement d'un dividende aux actionnaires. Dassault Aviation fléchit de 4,34% après avoir fait état de prises de commandes et de livraisons en baisse en 2023. DHL Group chute de 5,98% après l'annonce de prévisions pour 2024 inférieures à celles du marché. Symrise, fabricant d'arômes et de parfums, avance de 4,15% grâce à un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes pour 2023. Fincantieri bondit de 7,16% après que plusieurs journaux italiens ont rapporté que le groupe était en discussions avec Leonardo, le constructeur naval souhaitant racheter pour 200 à 300 millions d'euros la division de sous-marins du groupe de défense. La banque irlandaise AIB Group a annoncé mercredi son intention de restituer aux actionnaires 1,7 milliard d'euros après avoir dégagé un bénéfice après impôts plus que doublé sur l'ensemble de l'année, ce qui fait progresser le titre de 4,79%. TAUX Les rendements avancent en Europe avant la réunion de la BCE, jeudi. Le taux du dix ans allemand est en hausse de 4,1 pb à 2,361%, celui du deux ans grimpe de 4,8 pb à 2,8872%. Le rendement du Treasury à dix ans monte pour sa part de 2,9 pb à 4,1662%, tandis que le deux ans gagne 1,6 pb à 4,5682%. CHANGES Le dollar cède 0,15% face à un panier de devises de référence avant l'audition de Jerome Powell. L'euro se renforce de 0,18% à 1,0874 dollar et la livre sterling de 0,14% à 1,2721 dollar. PETROLE Le brut avance, les marchés étant encouragés par la dernière décision de l'Opep+ qui laisse présager d'une demande plus contrainte qu'attendu en 2024. Le Brent se hisse de 0,61% à 82,54 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,92% à 78,87 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)