Wall Street vue hésitante, les marchés digèrent les données de la semaine précédente

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue mitigée à l'ouverture lundi, tandis que les Bourses européennes hésitent à la mi-séance, les marchés digérant une salve de données encourageantes pour la trajectoire des taux publiées la semaine précédente. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 n'affichant pas de direction marquée, tandis que le Nasdaq prend 0,1%. À Paris, le CAC 40 avance de 0,17% à 7.246,38 points vers 11h56 GMT, contre un recul de 0,17% pour le FTSE à Londres, et de 0,21% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300, l'EuroStoxx 50 et le Stoxx 600 ne montrent pas de direction marquée. La semaine passée a été riche en publications d'indicateurs et de résultats, et les investisseurs digèrent les nombreuses données lundi. Plusieurs indicateurs ont en effet confirmé le ralentissement de l'activité, des pressions sur les prix et des tensions du marché du travail outre-Atlantique, faisant espérer que la Réserve fédérale en a terminé avec ses hausses de taux. Pour autant, plusieurs membres du conseil des gouverneurs de la Fed ont insisté sur le fait que la lutte contre l'inflation n'était pas terminée et que les taux devaient demeurer en territoire restrictif pour s'assurer qu'elle soit remportée. La semaine sera marquée par la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed mardi et des indices d'activité PMI en Europe jeudi. Ceux-ci devraient confirmer que l'activité continue de se détériorer : les prix à la production en Allemagne publiés lundi sont en recul de 11%, incitant les investisseurs à parier que la Banque centrale européenne en a également fini avec les hausses de taux, et qu'elle assouplira sa politique monétaire de 100 points de base d'ici la fin 2024. L'incertitude sur la trajectoire économique inquiète néanmoins les marchés actions, qui ne profitent plus de l'importante détente des rendements ayant eu lieu la semaine précédente. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Microsoft a annoncé que Sam Altman, ancien directeur d'OpenAI, et Greg Brockman, cofondateur de la société, vont rejoindre le groupe pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'intelligence artificielle. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Worldline perd 1,05% et est volatil après l'abaissement par Goldman Sachs de sa recommandation sur le spécialiste des solutions de paiement d'"acheter" à "neutre", l'intermédiaire estimant que des "problèmes spécifiques à l'entreprise" pèsent sur ses perspectives de croissance. Bayer s'effondre de 19,13%, en queue du Stoxx 600, après avoir annoncé dimanche l'abandon d'un vaste essai clinique de phase III portant sur un nouveau médicament anticoagulant, l'asundexian, en raison de son manque d'efficacité. Le groupe entraîne le compartiment de la santé avec lui (-0,89%). Julius Baer chute de 12,47%, parmi les pires performances du Stoxx 600, après avoir a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice, le groupe étant contraint d'augmenter ses provisions liées aux prêts non performants. TAUX Les rendements sont en légère hausse, les marchés digérant les commentaires restrictifs de plusieurs responsables de politique monétaire américains vendredi. Par ailleurs, les écarts de taux périphériques se sont resserrés après les décisions de l'agence de notation Moody's sur l'Italie et le Portugal. Le rendement du Treasury à dix ans prend 3,1 pb à 4,4725%, tandis que le deux ans est stable à 4,9108%. Le rendement du dix ans allemand grignote 2,6 pb à 2,615%, celui du taux à deux ans 3 pb à 2,993%. CHANGES Le dollar se replie et touche un plus bas sur deux mois, les investisseurs estimant que la Réserve fédérale en avait terminé avec les hausses de taux. Le dollar recule de 0,29% face à un panier de devises de référence, l'euro progresse de 0,13% à 1,0921 dollar et touche un plus haut depuis août, et la livre sterling prend 0,05% à 1,2467 dollar. PETROLE Le brut est en hausse, les marchés anticipant de nouvelles baisses de production de l'OPEP après que trois sources ont déclaré à Reuters que le groupe de producteurs comptait aborder le sujet au cours de sa prochaine réunion. Le Brent s'octroie 1,53% à 81,84 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hisse de 1,48% à 77,01 dollars. PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 20 NOVEMBRE (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)