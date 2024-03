Wall Street vue hésitante avant une semaine riche en évènements

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue mitigée lundi, tandis que les échanges en Europe sont atones en amont d'une semaine marquée par la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et une salve de données en provenance des Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dispersée, avec un repli de 0,21% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 tandis que le Nasdaq est attendu sans direction marquée. À Paris, le CAC 40 est stable à 7.934,32 points à 11h02 GMT. Le Dax à Francfort est inchangé, tandis que le FTSE à Londres se replie de 0,35%. A lire aussi... L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 font du surplace alors que l'EuroStoxx 50 avance de 0,18%. La semaine qui s'ouvre sera riche en évènements économiques. En zone euro, les investisseurs seront attentifs à la prochaine réunion de la BCE, jeudi. La banque centrale devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels, mais les commentaires de sa présidente, Christine Lagarde, pourraient donner davantage d'indications sur leur trajectoire future. La dynamique des salaires demeure la principale inconnue, et l'impact des dernières négociations sur l'inflation sera surveillé de près par la BCE. Aux Etats-Unis, une nouvelle salve de données pourrait venir nuancer les derniers chiffres d'inflation, qui n'ont pas surpris à la hausse. Le rapport ADP sur l'emploi privé, l'enquête JOLT sur les créations d'emploi et, vendredi, le rapport mensuel sur le marché du travail, permettront aux marchés d'affiner leurs perspectives économiques pour 2024. La résistance du marché de l'emploi est en effet l'un des principaux facteurs de la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux, qui contribue à la persistance de l'inflation. Par ailleurs, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'exprimera mercredi et jeudi devant le Congrès. Alors que les conditions financières se sont nettement assouplies aux Etats-Unis cette année, une demande de main d'œuvre qui resterait importante pourrait encourager la Réserve fédérale à décaler ses baisses de taux prévues. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Les valeurs liées aux semiconducteurs progressent avant l'ouverture, après que les derniers chiffres trimestriels de Dell ont ravivé l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle. Super Micro Computer intègrera le S&P 500 avec Deckers Outdoor le lundi 18 mars. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE BNP Paribas avance de 1,48%, en tête du CAC 40, après l'annonce du lancement de son programme de rachat d'actions pour 2024. Ferrari recule de 2,75% après que Citigroup a abaissé sa recommandation de "neutre" à "vendre", citant un ralentissement de la croissance attendu en 2024 pour le constructeur italien de voitures de luxe. Atenor chute de 6,15% après que le promoteur immobilier belge a annoncé une perte nette en 2023 plus importante que prévu. DiaSorin augmente de 2,94% après avoir reçu une autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour sa plateforme de diagnostic moléculaire. L'investisseur en musique Hipgnosis Songs Fund est en baisse de 12,20% et atteint un plus bas après avoir annoncé qu'il ne verserait plus de dividendes dans un "avenir prévisible". Softwareone perd 3,44% après que ses actionnaires fondateurs ont abandonné l'accord de rachat passé avec Bain Capital. Henkel a fait état lundi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4,2% en 2023, décevant les investisseurs qui font reculer le titre de 3,2%. TAUX Les rendements sont stables en Europe, les marchés se positionnant avant la prochaine réunion de la Banque centrale européenne, jeudi. Le rendement du dix ans allemand est inchangé à 2,408%, celui du taux à deux ans se maintient à 2,8733%. Le rendement du Treasury à dix ans grignote 2,5 pb à 4,2072%, tandis que le deux ans se relève de 2,1 pb à 4,554%. CHANGES La livre se renforce face au dollar avant la présentation du prochain budget du gouvernement britannique, attendue mercredi. Elle gagne 0,17% à 1,2672 dollar. Le billet vert est inchangé face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui prend 0,15% à 1,0853 dollar. PETROLE Les cours du brut évoluent peu après la décision largement attendue de l'Opep+ de prolonger l'accord actuel de réduction de la production de brut jusqu'à la fin du deuxième trimestre. Le Brent est stable à 83,51 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,18% à 79,83 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)