Wall Street vue en hausse prudente avant l'inflation américaine

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi à l'ouverture tandis que les Bourses européennes avancent à la mi-séance, saluant le recul de l’inflation dans la zone euro tout en restant prudentes avant la publication des statistiques sur l'évolution des prix aux Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, de 0,45% pour le Dow Jones, de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,23% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 0,44% à 7.299,88 points vers 11h53 GMT, le FTSE à Londres prend 0,57% et le Dax à Francfort 0,38%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,5%, contre 0,3% pour l'EuroStoxx 50 et 0,44% pour le Stoxx 600. Les chiffres préliminaires de l'inflation en zone euro, publiés jeudi, ont montré un recul plus marqué que prévu de la dynamique des prix en novembre, encourageant les marchés à parier sur une nouvelle pause dans les hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, le 14 décembre. Tout l’enjeu est désormais pour la banque centrale de gérer les anticipations de marché : un assouplissement trop brusque des conditions financières pourrait aller à l’encontre des efforts de la BCE. "Les signes d'une victoire imminente sur l'inflation se multiplient pour la BCE. Quand osera-t-elle l'admettre? Nous prévoyons quoiqu’il en soit une première baisse des taux avant l'été", écrivent les stratégistes d’ING. Pour autant, les marchés demeurent prudents avant la publication de l’inflation PCE aux Etats-Unis à 13h30 GMT, l’indicateur d’inflation favori de la Réserve fédérale. Cet indicateur est attendu en repli mais une surprise à la hausse, en particulier sur l’inflation sous-jacente, compliquerait les perspectives de taux. Les nouvelles inscriptions au chômage sont également attendues à 13h30 GMT, alors que les tensions sur le marché du travail ont contribué pour beaucoup aux pression inflationnistes outre-Atlantique. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Occidental Petroleum est en pourparlers pour acheter CrownRock, un important producteur d'énergie au Texas dans une opération qui valoriserait la cible plus de 10 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mercredi. Rover Group, une société de soins pour animaux de compagnie, a annoncé mercredi son rachat par Blackstone dans le cadre d'une transaction en numéraire de 2,3 milliards de dollars. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Eurazeo bondit de 12,99%, en tête du SBF120, le groupe de capital investissement ayant évoqué un retour aux actionnaires de 2,3 milliards d'euros sur la période 2024-2027. Rémy Cointreau prend 0,05% après une ouverture volatile, le groupe ayant fait état jeudi d'une chute de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant au premier semestre de son exercice 2023-2024, comme annoncé précédemment. STMicroelectronics avance de 2,6%, en tête du CAC 40, après un relèvement de recommandation par JPMorgan à "surpondérer" contre "neutre". Orpea s’effondre de 91,48% après avoir annoncé les résultats de son augmentation de capital et prévenu que son cours actuel demeurait encore "significativement décorrélé" de la valeur théorique de son titre après la restructuration. La compagnie aérienne scandinave SAS a fait état jeudi d’une perte avant impôts plus importante que prévu au quatrième trimestre, les coûts élevés du carburant et la faiblesse de la monnaie suédoise ayant pesé sur ses résultats, faisant reculer le titre de 8,52%. TAUX Les rendements courts reculent en Europe après la publication des chiffres de l’inflation mais les marchés demeurent prudents avant la publication de l'indice des prix PCE aux Etats-Unis. Le rendement du Treasury à dix ans grignote 2,4 points de base à 4,2955%, tandis que le deux ans se hisse de 1,4 pb à 4,6616%. Le rendement du dix ans allemand est en faible hausse, de 1,6 pb à 2,442%, celui du deux ans perd 2,1 pb à 2,8%. CHANGES L’euro est en net repli après les données d’inflation, tandis que le dollar avance, mais la performance du billet vert pourrait s’inverser si les données d’inflation américaines montrent elles aussi un reflux. Le dollar prend 0,53% face à un panier de devises de référence, l'euro cède 0,46% à 1,0917 dollar et la livre sterling perd 0,41% à 1,2642 dollar. PETROLE Le brut grimpe alors que les marchés attendent les résultats de la réunion de l’Opep+, qui pourrait aboutir à une nouvelle baisse de production en 2024 de plus d’un million de barils par jour. Le Brent gagne 0,91% à 83,86 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hisse de 0,59% à 78,32 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron)