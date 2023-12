Wall Street vue en hausse, les investisseurs digèrent les banques centrales

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse à l'ouverture lundi, tandis que les Bourses européennes sont mitigées à la mi-séance, les investisseurs digérant de nombreuses décisions de politique monétaires annoncées la semaine dernière. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones progressant de 0,19%, tandis que le Standard & Poor's 500 prend 0,21% et le Nasdaq 0,12%. À Paris, le CAC 40 recule de 0,4% à 7.566,73 points vers 11h08 GMT, contre une hausse de 0,35% pour le FTSE à Londres, soutenu par la performance de Vodafone. Le Dax à Francfort cède à l'inverse 0,29%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,14%, contre 0,38% pour l'EuroStoxx 50 et 0,13% pour le Stoxx 600. Les investisseurs digèrent plusieurs décisions de politiques monétaires, prises la semaine dernière, et qui font espérer que les taux ont atteint leur plateau: la Réserve fédérale a ainsi surpris par son ton accommodant, ce alors que les investisseurs s'attendaient à un discours plus restrictif. La Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse ont également maintenu leurs taux à leurs niveaux actuels, en gardant toutefois un discours plus dur que celui de la Fed. "Tout le newsflow qui est sorti après (la réunion de la Fed) était tout simplement sans intérêt pour les marchés : ce pivot surprise dans un contexte de croissance résiliente a déclenché un vaste rallye, et un rallye qui a favorisé les retardataires du cycle de resserrement - la duration, les petites et moyennes valeurs et (le style) valeur", résume Florian Ielpo, responsable de la recherche chez Lombard Odier. Les marchés européens restent animés lundi par la publication d'un indice Ifo en repli, et par les commentaires de Bostjan Vasle, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE. Cette semaine, les investisseurs seront attentifs à plusieurs indicateurs d'inflation, publiés mardi pour la zone euro, mercredi pour le Royaume-Uni, et vendredi pour les Etats-Unis. Par ailleurs, la Banque du Japon annoncera mardi sa prochaine décision sur les taux d'intérêts, très attendue des marchés: la banque centrale nippone est la dernière banque centrale des pays riches à ne pas avoir relevé ses taux. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET De plus en plus d'agences publiques chinoises et d'entreprises d'Etat à travers le pays ont demandé à leur personnel de ne pas apporter d'iPhones, produits par Apple et d'autres appareils étrangers au travail, a rapporté Bloomberg News vendredi. IBM a déclaré lundi qu'il achèterait les plateformes StreamSets et webMethods de Software AG pour 2,13 milliards d'euros. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Tikehau Capital a annoncé lundi être entrée en discussions avancées avec Nikko Asset Management pour un partenariat commercial et capitalistique en Asie, et avance de 3,29%. La cotation de l'action Casino était suspendue lundi à la demande de la société et dans l'attente d'un communiqué, a fait savoir l'opérateur boursier Euronext. Iliad a soumis au groupe Vodafone une proposition de fusion de leurs activités en Italie dans une nouvelle coentreprise, a annoncé lundi le groupe français de télécoms, ce qui fait progresser Vodafone de 6,35%, l'une des meilleures performances du Stoxx 600. Le secteur des télécoms avance de 0,4%. Le fabricant de produits chimiques OCI bondit de 15,56%, en tête du Stoxx 600, après l'annonce d'une cession de sa participation dans Iowa Fertilizer Company pour 3,6 milliards de dollars à Koch AG & Energy Solutions. TAUX Les rendements américains poursuivent leur repli, déclenché après la dernière réunion de la Fed, tandis que les rendements européens hésitent. Le rendement du Treasury à dix ans s'érode de 2,8 pb à 3,8997%, tandis que le deux ans cède 3,6 pb à 4,419%. Le rendement du dix ans allemand est stable à 2,019%, celui du taux à deux ans se maintient à 2,504%. CHANGES L'euro se renforce face au dollar malgré les commentaires de Bostjan Valse et l'indicateur Ifo, les investisseurs anticipant que la politique monétaire de la BCE restera restrictive plus longtemps que celle de la Fed. Le dollar fait du surplace face à un panier de devises de référence, l'euro prend 0,13% à 1,0908 dollar, et la livre sterling perd 0,12% à 1,266 dollar. PETROLE Les cours du brut progressent avec la faiblesse du dollar, les attaques en mer Rouge et l'annonce dimanche par la Russie d'une baisse supplémentaire de sa production en décembre. Le Brent avance de 0,56% à 76,12 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,52% à 71,06 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)