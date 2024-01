Wall Street vue en hausse, le calme obligataire soutient les actions

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse à l'ouverture vendredi, tandis que les Bourses européennes progressent à la mi-séance, la légère détente des rendements obligataires soutenant les actifs risqués. Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones progressant de 0,24%, tandis que le Standard & Poor's 500 prend 0,43% et le Nasdaq 0,71%. À Paris, le CAC 40 avance de 0,17% à 7.413,84 points vers 11h25 GMT, contre 0,39% pour le FTSE à Londres. Le Dax à Francfort s'octroie 0,26%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se hisse de 0,15%, contre 0,33% pour l'EuroStoxx 50 et 0,19% pour le Stoxx 600. Le calme est revenu sur les marchés obligataires, les rendements se repliant en Europe à la mi-séance, ce qui pousse les actifs risqués à la hausse. Depuis un creux atteint le 28 décembre, le rendement du 10 ans allemand a rebondi de 37 points de base, à mesure que les investisseurs révisaient leurs perspectives d'assouplissement de politique monétaire. Le rendement du 10 ans américain a avancé de 33 pb sur la même période. Le rebond des valeurs de la tech, déclenché jeudi par les résultats trimestriels de TSMC meilleurs que prévu, contribue également à la hausse des indices européens. Les marchés surveilleront ce vendredi la publication de l'indice de confiance du Michigan à 15h00 GMT, ainsi que les reventes de logement aux Etats-Unis à 15h00 GMT, qui permettra de jauger de la résistance du marché immobilier américain devenue l'un des principaux facteurs d'inflation. Les investisseurs se positionnent par ailleurs pour une semaine chargée, la prochaine réunion de la Banque centrale européenne se tenant jeudi prochain, tandis que l'indicateur d'inflation PCE sera publié vendredi aux Etats-Unis. VOIR AUSSI: POINT HEBDO-Pour les marchés, l'année commence enfin ! LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Amazon a annoncé vendredi que sa division Amazon Web Services (AWS) prévoyait d'investir 14 milliards d'euros au Japon d'ici 2027 pour développer ses services d'informatique dématérialisée (cloud). Par ailleurs, selon le Wall Street Journal, la Commission européenne envisage de bloquer l'acquisition par Amazon d'IROBOT pour un montant de 1,4 milliard de dollars. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Teleperformance avance de 6,67% après le relèvement de la recommandation de Stifel à "acheter". KBC Group gagne 3,5%, Morgan Stanley ayant relevé sa recommandation sur le groupe belge à "surpondérer". Ericsson et Nokia reculent de 2,88% et 2,55% après que Barclays a abaissé sa recommandation de "pondération en ligne" à "sous-pondérer", évoquant des "lenteurs importantes" dans le déploiement de la 5G en Inde et une baisse des investissements dans les télécommunications. TAUX Les rendements obligataires s'affichent hésitants, les marchés de taux digérant les dernières données publiées cette semaine et se positionnant avant la publication de l'indice de confiance du Michigan à 15h00 GMT. Le rendement du Treasury à dix ans fait du surplace à 4,1379%, tandis que le deux ans se maintient à 4,359%. Le rendement du dix ans allemand s'affaiblit de 2 pb à 2,288%, celui du taux à deux ans est stable à 2,687%. CHANGES Le dollar s'érode mais pourrait enregistrer son deuxième gain hebdomadaire consécutif, après que les derniers indicateurs ont mis en évidence la résistance de l'économie américaine. Le dollar recule de 0,16% face à un panier de devises de référence, l'euro prend 0,09% à 1,0884 dollar, et la livre sterling perd 0,16% à 1,2685 dollar. PETROLE Le prix du pétrole est en hausse modérée, soutenu par une baisse de la production aux Etats-Unis liée à une vague de froid et un regain des tensions géopolitiques. Le Brent grignote 0,13% à 79,2 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hisse de 0,24% à 74,26 dollars. PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 19 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 15h00 Indice de confiance du janvier 70,0 69,7 Michigan (1re estimation) (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)