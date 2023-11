Wall Street vue en baisse, la prudence gagne les marchés

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse à l'ouverture mardi, tandis que les Bourses européennes hésitent à la mi-séance, la prudence gagnant les marchés avant la publication de plusieurs éléments essentiels pour la trajectoire des actifs risqués. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le rouge, le Dow Jones se repliant de 0,15%, tandis que le Standard & Poor's 500 abandonne 0,13% et le Nasdaq 0,11%. À Paris, le CAC 40 décline de 0,21% à 7.231,38 points vers 11h52 GMT, contre 0,58% pour le FTSE à Londres. Le Dax à Francfort prend 0,19%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,10%, l'EuroStoxx 50 et le Stoxx 600 ne montrant pas de direction nette. Le début de la semaine est calme, tandis que les investisseurs digèrent de nombreuses données et commentaires publiés la semaine dernière et qui suggèrent que la Réserve fédérale a terminé ses hausses de taux. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed sera publié mardi, à 19h00 GMT, et pourrait éclairer sur les débats qui agitent la banque centrale, alors que l'inflation se rapproche de sa cible et que l'économie américaine commence à montrer des signes d'essoufflement. Côté entreprises, les résultats de Nvidia sont attendus de pied ferme par les investisseurs, mardi soir. "Au-delà des résultats de Nvidia, c’est la dynamique du thème intelligence artificielle qui sera scrutée, via notamment les projections du groupe pour les prochains mois, et les résultats de Nvidia pourraient donc influencer la trajectoire des autres mégacaps du Nasdaq", souligne Alexandre Baradez, responsable de l’analyse marchés chez IG France. La montée en puissance de ce thème au cours du premier semestre a contribué à la performance des indices actions, avant qu’une correction ne s’installe au troisième trimestre et au début du quatrième sous l’effet de la poursuite de la hausse des taux obligataires, rappelle l'analyste. La semaine sera également marquée par la publication des indices d'activité PMI en zone euro jeudi, et les données sur les biens durables aux Etats-Unis, la confiance du consommateur et l'indicateur de sentiment de l'université du Michigan mercredi. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Zoom Video Communications a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels lundi, le travail hybride et l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits ayant soutenu la demande. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE LVMH recule de 1,53% après l'abaissement de la recommandation d'UBS à "neutre" contre "acheter" sur le groupe de luxe, dont l'objectif de cours est ramené de 829,4 euros à 770 euros. Le compartiment européen du luxe abandonne 0,29%, Kering perd 1,04%. Les groupes italiens Salvatore Ferragamo et Moncler cèdent respectivement 1,95% et 0,46%. Les constructeurs automobiles réagissent négativement aux chiffres des voitures neuves en Europe en octobre. Renault se replie de 1,80%, en queue du CAC 40, Stellantis de 1,2%, Volkswagen de 1,36%, Mercedes de 0,70%, BMW de 1,44%. Monte Dei Paschi Di Siena chute de 7,36% après que Rome a cédé lundi soir une participation de 25% dans la banque italienne. Sonova bondit de 7,83%, le fabricant suisse d'appareils auditifs ayant publié mardi ses résultats trimestriels. TAUX Les rendements hésitent dans un contexte d'attentisme. Le rendement du Treasury à dix ans est stable à 4,414%, tandis que le deux ans stagne à 4,9128%. Le rendement du dix ans allemand recule de 2,4 pb à 2,593%, celui du taux à deux ans se maintenant à 3,018%. CHANGES Le dollar poursuit son repli, les investisseurs pariant que la Réserve fédérale américaine a terminé ses hausses de taux, et avant la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Le dollar recule de 0,10% face à un panier de devises de référence, l'euro est stable à 1,0939 dollar et la livre sterling prend 0,18% à 1,2526 dollar. PETROLE Le brut consolide après avoir bondi au cours des deux séances précédentes, dans un contexte de prudence avant la prochaine réunion de l'OPEP dimanche. Le Brent cède 0,39% à 82 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandpnne 0,40% à 77,52 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)