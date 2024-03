Wall Street vue en baisse, la prudence domine les échanges

Wall Street vue en baisse, la prudence domine les échanges













Crédit photo © Reuters

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en repli mardi, tandis que les Bourses européennes s'affichent en ordre dispersé à mi-séance, l'attentisme dominant en amont de nombreux indicateurs et évènements attendus cette semaine. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le rouge, avec un repli de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,61% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 est stable à 7.954,72 points vers 11h55 GMT. Le Dax à Francfort et le FTSE à Londres s'affichent inchangés. A lire aussi... L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se replie de 0,19%, contre des baisses de 0,19% pour l'EuroStoxx 50 et de 0,21% pour le Stoxx 600. Les indices européens digèrent une série d'indicateurs d'activité publiés mardi, dont l'indicateur des prix à la production en zone euro, qui s'est affaibli plus que prévu - une bonne nouvelle pour la dynamique des prix. L'ISM des services aux Etats-Unis, qui sera publié à 15h00 GMT, pourrait animer les échanges, alors que le secteur tertiaire demeure l'un des principaux facteurs d'inflation outre-Atlantique. Plusieurs grands rendez-vous de politique monétaire sont par ailleurs attendus dans les prochains jours avec notamment, jeudi, la réunion de la Banque centrale européenne. Aux Etats-Unis, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'exprimera mercredi et jeudi au Congrès, tandis que plusieurs séries de données sur les marchés du travail seront publiées au cours de la semaine. Le Livre beige de la Fed sur l'état de l'économie américaine est attendu mercredi. Ajoutant à l'attentisme, le gouvernement chinois n'a pas annoncé mardi de nouvelles mesures de relance économique, ce alors que le Premier ministre a établi pour 2024 un ambitieux objectif de croissance du PIB d'environ 5%. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Les ventes d'iPhone d'Apple en Chine ont chuté de 24% sur un an au cours des six premières semaines de 2024, selon le cabinet d'études Counterpoint. La Federal Aviation Administration a déclaré que son audit de la production du 737 MAX mené auprès de Boeing et du fournisseur Spirit Aerosystems a révélé de nombreuses failles de contrôle qualité. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Thales grimpe de 8,17% et touche un plus haut historique après avoir dévoilé un résultat opérationnel pour 2023 supérieur à deux milliards d'euros, une première depuis 2019 et la crise sanitaire du COVID. Euroapi se replie de 10,26%, après que Deutsche Bank a abaissé sa recommandation à "vendre" contre "conserver", l'intermédiaire regrettant le manque de précisions sur la mise à jour de la stratégie du groupe la semaine dernière. Sandoz recule de 4,58%, le fabricant suisse de médicaments génériques et de biosimilaires ayant annoncé la démission de son directeur financier, Colin Bond. Traton a annoncé mardi prévoir mardi un rendement opérationnel ajusté de ses ventes pour 2024 globalement au même niveau que celui de l'année précédente après avoir presque doublé son bénéfice d'exploitation annuel, ce qui fait progresser le titre de 6,73%. Zealand Pharma prend 5,07% après que Berenberg a initié la couverture de la valeur avec une recommandation à "acheter". TAUX Les rendements reculent en Europe après un indicateur des prix à la production en repli. Le rendement du dix ans allemand s'affaiblit de 2,9 pb à 2,368%, celui du taux à deux ans perd 1,3 pb à 2,8816%. Le rendement du Treasury à dix ans perd 3,1 pb à 4,1876%, tandis que le deux ans se replie de 2,5 pb à 4,5829%. CHANGES Le dollar est stable face à un panier de devises de référence dans un marché attentiste. L'euro est inchangé à 1,085 dollar et la livre sterling perd 0,05% à 1,2684 dollar, avant la présentation mercredi du budget du gouvernement britannique. PETROLE Le baril recule sur fond d'inquiétude sur la croissance économique chinoise en l'absence d'annonces de réformes d'ampleur. Le Brent décline de 0,28% à 82,57 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,46% à 78,38 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)