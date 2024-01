Wall Street vue en baisse, l'attentisme s'empare des marchés

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse à l'ouverture mardi tandis que les Bourses européennes progressent à mi-séance, les investisseurs se positionnant avant de nouvelles publications de données cette semaine et deux réunions de politique monétaire aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le rouge, le Dow Jones reculant de 0,16%, tandis que le Standard & Poor's 500 pourrait perdre 0,14% et le Nasdaq 0,10%. À Paris, le CAC 40 avance de 0,41% à 7.671,97 points vers 11h25 GMT, contre 0,56% pour le FTSE à Londres. Le Dax à Francfort s'octroie 0,14%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se hisse de 0,29%, contre 0,45% pour l'EuroStoxx 50 et 0,18% pour le Stoxx 600. La semaine sera chargée pour les marchés américains, qui attendent mardi à 15h00 GMT la publication de l'enquête Jolt sur les créations d'emploi pour le mois de décembre. Les investisseurs seront surtout attentifs à la décision de la politique monétaire de la Réserve fédérale, mercredi, et au rapport sur l'emploi américain vendredi. La banque centrale américaine devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels, mais les investisseurs seront attentifs aux déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, alors que l'économie américaine continue de résister aux taux élevés. La Banque d'Angleterre se réunira jeudi et devrait également maintenir ses taux à leurs niveaux actuels. L'institution pourrait néanmoins infléchir son discours et reconnaître qu'un processus de désinflation est amorcé. En zone euro, la publication du PIB au quatrième trimestre mardi a montré que la zone avait échappé à la récession en fin d'année dernière, mais que l'activité demeurait en stagnation. Par ailleurs, la publication des résultats continuera d'animer les indices, alors que 20% des composants du S&P 500 publieront leurs chiffres cette semaine. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Super Micro Computer a déclaré que son chiffre d'affaires net pour le premier trimestre 2024 atteindrait entre 3,7 et 4,1 milliards de dollars, contre un consensus à 2,87 milliards de dollars, soutenant les valeurs liées à l'intelligence artificielle comme Nvidia et Microsoft. Microsoft, Alphabet, UPS, Pfizer et General Motors doivent publier ce mardi leurs comptes trimestriels. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Renault prend 0,36% au lendemain de l'annonce de l'annulation de l'introduction en Bourse d'Ampère, un pilier central de la stratégie de transformation du constructeur automobile français. Diageo, le numéro un mondial des spiritueux, recule de 3,36% après l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre de son premier semestre fiscal. Dans son sillage, Rémy Cointreau abandonne 3,06% et Pernod Ricard 2,10%. Le groupe publicitaire britannique WPP progresse de 1,38% après avoir fait état mardi d'un chiffre d'affaires net en hausse de 0,9% en 2023, hors coûts refacturables. BBVA gagne 4,88% après avoir annoncé un bond de 32% de son bénéfice net au quatrième trimestre. TAUX Les rendements américains déclinent dans un contexte d'attentisme. Le rendement du Treasury à dix ans perd 2,7 pb à 4,0643%, tandis que le deux ans est stable à 4,3159%. Le rendement du dix ans allemand fait du surplace à 2,246%, celui du taux à deux ans grignote 3 pb à 2,5067%. CHANGES La livre recule face au dollar avant la prochaine réunion de la Banque d'Angleterre, durant laquelle la banque centrale pourrait tenir un discours plus accommodant. Le dollar cède 0,15% face à un panier de devises de référence, l'euro se hisse de 0,08% à 1,0842 dollar, et la livre sterling perd 0,22% à 1,2679 dollar. PETROLE Le pétrole hésite, soutenu par les tensions géopolitiques mais inquiet de la situation économique chinoise. Le Brent est immobile à 82,4 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,22% à 76,95 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)