Wall Street vue dans le vert, l'Europe rebondit légèrement

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse mardi à l'ouverture et les principales Bourses européennes, hormis Londres, rebondissent timidement à mi-parcours dans une séance sans grande conviction en attendant les chiffres de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis en fin de semaine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,01% pour le Dow Jones, de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,17% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 grignote 0,04% à 7.932,95 points vers 12h00 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,37%. A Londres, le FTSE, seule principale place européenne à avoir clôturé dans le vert lundi, recule de 0,12%. A lire aussi... L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,01%, tandis que l'EuroStoxx 50 de la zone euro progresse de 0,26% et le Stoxx 600 grappille 0,03%. La tendance haussière en Europe est alimentée par les ressources de base qui rebondissent de 1,24% au lendemain de leur repli lié aux craintes sur la demande dans un contexte d'affermissent du dollar. De solides résultats d'entreprises, notamment en France, participent également à l'embellie des marchés actions. Mais la préoccupation de fond des investisseurs reste l'évolution des taux directeurs des banques centrales alors que les données mensuelles sur l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro seront publiées respectivement jeudi et vendredi. Les analystes estiment que si les chiffres des prix PCE aux Etats-Unis suggèrent une inflation persistante, comme l'ont montré récemment les données sur les prix à la consommation (CPI) et les prix la production (PPI) dans le pays, cela pourrait déboucher sur une nouvelle révision du calendrier de la première baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Selon le baromètre Fedwatch de CME Group, la probabilité d'une réduction des taux de la Fed en juin est actuellement de 63% alors qu'elle avait atteint 98% fin janvier. La probabilité d'une baisse du coût du crédit en juillet est de 83,6%. La même tendance s'observe en Europe où la Banque centrale européenne (BCE) tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire le 7 mars et la Banque d'Angleterre (BoE) le 21 mars, au lendemain de celle de la Fed. "Les réductions de taux devraient désormais intervenir vers la fin du deuxième trimestre, plutôt qu'en mars comme prévu précédemment, et la Banque centrale européenne devrait réduire ses taux de 75 à 100 points de base cette année, au lieu des 150 points de base prévus il y a seulement un mois", prédit David Morrison, analyste marchés chez Trade Nation. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Kroger et Albertsons sont à suivre alors que la FTC, la Commission fédérale américaine du commerce, et huit Etats américains, ont annoncé lundi soir intenter une action en justice pour bloquer leur projet de fusion de 24,6 milliards de dollars. Zoom Video Communications bondit de 10,8% en avant-Bourse après l'annonce par le groupe d'un plan de rachat d'actions et la publication d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux attentes. VALEURS EN EUROPE Sur le CAC 40, Bouygues grimpe de 6,88% avec la hausse de son résultat opérationnel courant en 2023, porté principalement par la contribution d'Equans. Sur le SBF 120, les résultats annuels meilleurs qu'attendu de GTT sont également salués, avec une hausse de 10,38% du titre. Eurofins Scientific en revanche perd 9,78% après des résultats 2023 jugés décevants, tandis que Seb abandonne 6,57% après l'annonce de la cession de la participation de Peugeot Invest dans le groupe. Casino, avec une envolée de 34,24%, continue de profiter de la validation par le tribunal de commerce de son plan de sauvetage. Ailleurs en Europe, le gestionnaire britannique d'actifs ABRDN recule de 1,79% en raison d'une baisse du bénéfice en 2023 et d'un avertissement sur de nouvelles pressions sur ses marges. Vodafone avance de 2,54% alors que des sources ont rapporté que l'opérateur britannique détiendrait probablement une participation minoritaire dans une entité combinée avec Fastweb, la division italienne de Swisscom (-1,44%), en cas de rapprochement en Italie. Cela permettrait à Vodafone de ne pas avoir à porter la dette de la nouvelle entité sur son bilan. TAUX Les rendements obligataires en zone euro varient peu mardi après la forte hausse de la veille alors que les investisseurs attendent de nouvelles données macroéconomiques. Celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à 2,429%, pratiquement stable. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries de même échéance recule légèrement, de 2,5 points de base, à 4,2717%. CHANGES Le dollar peine à trouver une direction claire (-0,06%) face à un panier de devises de référence dans un contexte d'attentisme. Le yen s'affermit de 0,27% à 150,29 pour un dollar après un indicateur d'inflation plus fort qu'attendu au Japon, ce qui renforce la perspective que la Banque du Japon (BoJ) mette fin à ses taux négatifs d'ici avril. L'euro se traite à 1,0854 dollar (+0,06%) et la livre sterling à 1,2685 dollar (+0,02%). PÉTROLE Le marché pétrolier recule légèrement alors que les investisseurs tentent d'évaluer la perspective d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le président américain Joe Biden espérant un accord d'ici la semaine prochaine. Le Brent cède 0,45% à 82,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,43% à 77,25 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)