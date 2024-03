Wall Street vue dans le rouge avant l'emploi US, l'Europe hésite

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse vendredi et les Bourses européennes sont sur une tendance hésitante à mi-séance, les investisseurs étant partagés entre l'espoir d'une baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) au "printemps" et la prudence qui s'impose avant la publication du rapport officiel sur l'emploi américain. À Paris, le CAC 40, qui a inscrit un nouveau sommet à 8.041,75 points, grignote 0,01% à 8.016,66 vers 12h25 GMT. À Francfort, le Dax, monté la veille à un pic sans précédent à 17.879,11 points, fléchit de 0,12%. À Londres, le FTSE recule plus nettement, de 0,43%, plombé par les valeurs industrielles (-1,72%), notamment Melrose Industries (-4,14%). L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,06% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,08%. Le Stoxx 600, qui a inscrit un record en séance à 504,39 points, cède désormais 0,04%, après avoir bénéficié du soutien des compartiments de la finance (+1,07%) et de l'énergie (+0,24%). A lire aussi... Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 gagne à ce stade 1,07% et le Stoxx 600 1,10%. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,30% pour le Dow Jones, de 0,06% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,10% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert marquée par des propos jugés rassurants de Jerome Powell. Le président de la Réserve fédérale (Fed) a maintenu jeudi le scénario d'une baisse des taux directeurs dans le courant de l'année si l'économie se comporte globalement comme prévu et si le ralentissement de l'inflation se confirme. La publication à 13h30 GMT du rapport du département américain du Travail pour le mois de février permettra de conforter ou d'infirmer ce scénario alors que le consensus Reuters prévoit un ralentissement des créations de postes à 200.000 après 353.000 en janvier. L'enquête ADP a montré la veille que le secteur privé avait créé moins d'emplois que prévu le mois dernier. Avant cela, l'enquête Jolts pour le mois de janvier avait également mis en exergue une baisse des offres d'emploi, signe que les tensions sur le marché du travail américain commencent à se dissiper sous l'effet des taux restrictifs de la Fed. En zone euro, où la BCE a décidé, comme prévu, de maintenir jeudi son taux de dépôt à 4,0%, tout en notant des progrès dans le reflux des pressions inflationnistes et en invitant à patienter jusqu'en juin, les annonces de l'institution ont ravivé l'espoir d'un assouplissement monétaire à cette échéance. En outre deux responsables de la BCE, Olli Rehn et François Villeroy de Galhau, ont renforcé cette perspective vendredi: le premier en déclarant que le risque d'un assouplissement trop précoce avait diminué, le second en indiquant qu'une première baisse des taux était "très probable" au printemps. Les gouverneurs des banques centrales d'Allemagne et de Lituanie ont également évoqué la possibilité que la BCE réduise prochainement les coûts d'emprunt. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET BROADCOM recule de 2,5% en avant-Bourse après la publication d'une prévision de chiffre d'affaire annuel jugée décevante, tandis que Marvell Technology cède 5,8% en avant-Bourse à la suite de la publication par le groupe de semi-conducteurs d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes du marché. Le secteur des puces est par ailleurs à surveiller alors que la Chine prépare un fonds de plus de 27 milliards de dollars destiné à accélérer le développement de technologies de pointe dans un contexte de restrictions américaines en la matière, rapporte vendredi l'agence Bloomberg. VALEURS EN EUROPE À Paris, Vivendi abandonne 2,24% après la publication de ses résultats annuels et l'absence d'informations supplémentaires sur son projet de scission en quatre sociétés distinctes, dont le groupe étudie toujours la faisabilité. Teleperformance, qui s'est effondré jeudi à la suite de ses perspectives pour 2024, rebondit de 2,74% vendredi sur des achats à bon compte. Rubis grimpe de 6,01%, le groupe de distribution de produits pétroliers ayant fait état de résultats annuels meilleurs que prévu. Alstom (-0,53%), qui va être exclu de l'indice CAC40 à compter du 18 mars, est dans le rouge, tandis que le groupe hôtelier Accor (+0,25%), qui va le remplacer, est dans le vert. Ailleurs en Europe, HelloFresh dévisse de 42,3% après la révision de ses prévisions à moyen terme. DS Smith bondit de 6,21% après une offre de rachat de 5,14 milliards de livres formulée par le groupe britannique d'emballage Mondi (-1,70%). TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans recule d'environ deux points de base, à 4,073%, tandis que celui du Bund allemand de même échéance cède près de trois points, à 2,264%. CHANGES L'indice du dollar, en repli à ce stade d'environ 1% sur l'ensemble de la semaine, devrait enregistrer vendredi sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-décembre, en réaction aux anticipations de baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis. L'euro s'affiche à 1,0927 dollar (-0,17%) après les différentes déclarations des membres de la BCE. Le yen avance de 0,59% à 147,15 pour un dollar alors que la Banque du Japon (BoJ) pourrait mettre fin à ses taux négatifs en mars, selon des sources. PÉTROLE Les cours pétroliers sont volatils, les investisseurs digérant les dernières déclarations des banquiers centraux, tout en étant dans l'attente du rapport sur l'emploi américain. Vers 12h25 GMT, le Brent reflue de 0,63% à 82,44 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,7% à 78,38 dollars alors que les deux références du pétrole étaient dans le vert en matinée. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)