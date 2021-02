Wall Street varie peu, entre hausse des cycliques et baisse des "techs"

Crédit photo © Reuters

par Herbert Lash

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini vendredi quasiment à l'équilibre sur fond de rotation des valeurs technologiques vers les cycliques dans l'anticipation d'un rebond de l'économie américaine avec l'atténuation attendue de la pandémie de COVID-19.

L'indice Dow Jones a grignoté 0,98 point, soit une variation nulle en pourcentage, à 31.494,32.

Le S&P-500, plus large, a perdu 7,26 points, soit 0,19%, à 3.906,71.

Le Nasdaq Composite a gagné quant à lui 9,11 points (0,07%) à 13.874,46 points.

Sur la semaine, le Dow, qui a touché un pic historique en séance à 31.647,53, a grappillé 0,1%, le S&P-500 a cédé 0,7% et le Nasdaq a perdu 1,6%. Pour ces deux derniers, il s'agit de leur première baisse hebdomadaire ce mois-ci.

Bank of America s'attend à un repli de plus de 10% des marchés d'actions américains, qui se traitent à plus de 22 fois les bénéfices attendus au cours des 12 prochains mois, soit leur valorisation la plus élevée depuis la bulle internet de la fin des années 1990.

"Ce à quoi nous avons assisté (cette semaine) correspond à un marché qui est fatigué", a dit Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York. "Nous nous dirigeons donc vers une espèce de repli mais je ne pense pas que nous y soyons encore."

Particulièrement recherchés depuis le début de la crise du coronavirus et l'essor du télétravail et des divertissements à domicile, les géants de la technologie ont encore souffert, à l'image de Microsoft (-1,16%), Facebook (-2,9%), Netflix (-1,46%) ou Amazon (-2,35%), conformément à une tendance observée durant une grande partie de la semaine.

A l'inverse, les valeurs industrielles ont brillé, comme Deere, constructeur de machines agricoles et d'engins de construction, qui a bondi de 9,9%, parmi les plus fortes progressions du S&P-500, après avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats annuels et plus que doublé ses bénéfices trimestriels.

Dans son sillage, Caterpillar a grimpé de 5% et a été le principal soutien du Dow Jones, qui a aussi profité de la hausse de 4,31% de Boeing.

Elles aussi sensibles à la conjoncture, les banques, qui profitent en outre de la remontée des rendements sur le marché obligataire, ont contribué à soutenir la tendance, comme JPMorgan (+1,67%) et Goldman Sachs (+1,85%).

Applied Materials a gagné 5,32% après avoir publié un objectif de ventes trimestrielles au-dessus des attentes alors que la demande pour ses outils de production de semi-conducteurs profite de la pénurie mondiale de composants électroniques.

(version française Bertrand Boucey)