Wall Street toujours plombée par la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi avec la perspective de taux américains plus élevé plus longtemps que prévu.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 453,33 points, soit 1,33%, à 33.513,02 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,43 à 3.938,25 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,62%, soit 181,2 points, à 10.989,686.

Ces trois grands indices ont fini en baisse de 0,42% à 0,76% mercredi soir après l'annonce par la Réserve fédérale que la médiane des prévisions des membres de son Comité donnant un taux à 5,1% en fin d'année prochaine, contre 4,6% dans les précédentes prévisions.

"Le marché s'attendait à des baisses de taux en 2023, ce qui n'est compatible avec aucun scénario économique crédible, car il faudrait un effondrement de l'activité économique et une détérioration rapide du marché du travail", a déclaré Willem Sels chez HSBC.

Apple, Amazon et Microsoft perdent de 1,57% à 2,70%.

Parmi les indicateurs publiées avant l'ouverture, les ventes au détail en novembre ont baissé plus qu'attendu et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré un recul plus marqué.

Les indices européens creusent leurs pertes en réaction à des annonces jugées plus "hawkish" de la Banque centrale européenne et de sa présidente Christine Lagarde qui anticipe une remontée de l'inflation en janvier et février. Le Stoxx 600 recule de 2,39%, au plus bas depuis un mois.

L'euro a inscrit un pic de six mois à 1,0735 dollar.

(Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)