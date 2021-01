Wall Street tiraillée par l'éventualité d'un Sénat démocrate

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi, avec un net recul pour le Nasdaq, la probabilité que les démocrates prennent le contrôle du Sénat faisant craindre une surveillance plus stricte des géants technologiques et un alourdissement de la fiscalité sur les sociétés.

Peu après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 0,22% à 30.457,61 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,12% à 3.722,30 points.

Le Nasdaq Composite cédait 1,22% à 30.377,16 points à l'ouverture.

Le Parti démocrate a remporté l'un des deux sièges en jeu mardi en Géorgie pour le Sénat américain et paraît en mesure de gagner le deuxième, ce qui lui permettrait de prendre de fait le contrôle de la chambre haute du Congrès et faciliterait la mise en oeuvre des projets de Joe Biden.

Avec ce scénario, les investisseurs s'attendent à ce que le président élu engage un plan de relance plus important, un élément porteur pour la croissance mondiale, mais il pourrait également décider de relever les impôts sur les entreprises et durcir la réglementation sur le secteur technologique.

Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Netflix et Facebook perdent entre 1,72% et 2,93%.

La perspective de nouvelles mesures de relance et de dépenses d'infrastructure portent les industriels Caterpillar (+3,95%) et 3M (+1,06%).

Les grandes banques gagnent de 3,5% à 5,5% dans le sillage de la forte hausse des rendements obligataires.

Côté indicateurs, le marché a pris connaissance avant l'ouverture de la suppression inattendue de 123.000 emplois dans le secteur en décembre, les nouvelles restrictions prises face à l'augmentation des contaminations par le coronavirus ayant provoqué une nouvelle vague de licenciements.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)